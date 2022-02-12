США та Великобританія виводять військових інструкторів із України

Сполучені Штати виводять майже всіх своїх військовослужбовців з України. Про це у суботу, 12 лютого, повідомляє агенція AFP з посиланням на прессекретаря американського оборонного відомства Джона Кірбі.

За його словами, глава Пентагону Ллойд Остін "віддав наказ тимчасово змінити локацію 160 військових Національної гвардії Флориди", які консультували українських військовослужбовців.

Американських солдатів, яких за словами Кірбі, виводять заради "безпеки персоналу", буде переміщено на інші позиції у Європі.

Переговори Остіна і Шойгу

З 2015 року резервісти Нацгвардії США спільно з представниками інших країн НАТО, зокрема, Канади та Німеччини, консультують та навчають військовослужбовців ЗСУ.

"Передислокація не говорить про зміну наших намірів підтримувати збройні сили України, але це забезпечує гнучкість в допомозі союзникам та стримуванні агресії", - цитує Кірбі AFP.

У суботу, 12 лютого, відбулися телефонні перемовини глав оборонних відомств США та Росії Ллойда Остіна та Сергія Шойгу. У Пентагоні зазначили, що сторони обговорили "нарощування Росією сил навколо України та в Криму".

Великобританія забирає військових

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі 12 лютого також заявив, що британські військові інструктори покинуть країну цими вихідними на тлі загострення ситуації із Росією, передає The Gardian.

За його словами, йдеться про невелику кількість британських військовослужбовців, яких відправили на навчання українських солдат, а також близько ста осіб, які брали участь у підготовці військ у рамках операції "Орбіталь".

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. Втім, президент США підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США.