 Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя

У норвезькому парламенті Зеленський просив зброю, а також закликав заблокувати порти для російських кораблів.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 березня, виступив у норвезькому парламенті. Він попросив зброю для України, а також закрити європейські порти для російських суден.

"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія, - сказав Зеленський. - Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи".

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Також президент України попросив Норвегію та інші країни ЄС заблокувати доступ російським портам до європейських портів.

"Чим сильніше будуть санкційні пакети, тим швидше ми повернемо мир", - заявив Зеленський.

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