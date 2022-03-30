Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 березня, виступив у норвезькому парламенті. Він попросив зброю для України, а також закрити європейські порти для російських суден.

"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія, - сказав Зеленський. - Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи".

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Також президент України попросив Норвегію та інші країни ЄС заблокувати доступ російським портам до європейських портів.



"Чим сильніше будуть санкційні пакети, тим швидше ми повернемо мир", - заявив Зеленський.

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