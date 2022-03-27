Зеленський: Україна для світу перестала бути частиною Російської Федерації

В інтерв'ю українським каналам, які ведуть об'єднаний телемарафон, у неділю, 27 березня, відповідаючи на запитання про свою історичну роль через війну Росії проти України, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації.

"Може, ціна дорога. Точна ціна нам невідома. Але ми точно стали у світі лідерами, суб'єктами. Не за лаштунками. Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації. Мені здається, що це найважливіше, що з нами відбулось", - сказав він в оприлюдненому фрагменті. Повністю інтерв'ю поки не опубліковане.

Зеленський висловив сподівання, що "всі жертви були не просто так". "Я розумію, що ідеальної перемоги на сьогодні, на цей момент, не буде. Але я точно знаю, що глобальна перемога буде в цілому", - сказав він.

У неділю також уперше після початку війни Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. Його спільно взяли головний редактор "Медузи", колишній і нинішній головред телеканалу "Дождь" та кореспондент "Комерсанта".

Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ (Роскомнагляд) попередила російські ЗМІ "про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю". Також в РФ розпочали перевірку щодо видань, які взяли інтерв'ю, для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування".

"Медуза" і "Дождь" визнані в Росії іноземними агентами, "Комерсант" - ні.