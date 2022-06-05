Іспанія планує надати Україні ракетні комплекси й танки "Леопард" - ЗМІ

Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки Leopard 2 A4. Про це у неділю, 5 червня, повідомило іспанське видання El Pais з посиланням на джерела.
Зазначається, що танки нині знаходяться на зберіганні в Іспанії і їх ще потрібно відремонтувати. Ці танки є частиною партії зі 108 бойових машин, які Німеччина продала Мадриду в 1995 році перед контрактом на виробництво "Леопардів" в Іспанії.
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За оцінками співрозмовників газети у міністерстві оборони Іспанії, українська армія може отримати близько 40 відремонтованих танків. Окрім цього, Мадрид забезпечить необхідну підготовку українських військових для роботи з цією технікою. Навчання українські військовослужбовці мають спочатку пройти в Литві, а потім в Іспанії.
Мадрид також завершує поставку Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності італійського виробництва Shorad Aspide, які іспанська армія замінила на більш сучасні комплекси, зазначає газета.
Допомога Іспанії
Досі Іспанія доставляла Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту й легке озброєння, наприклад, гранатомети С-90 та кулемети. Також 21 квітня іспанський корабель "Ізабель" перевозив для України 200 тонн боєприпасів, 30 вантажівок, 10 легкових автомобілів, а також кілька спеціальних важких транспортних машин.
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3 червня посол України в Мадриді Сергій Погорельцев подякував Іспанії за допомогу, але додав, що вона недостатня. Він закликав Мадрид передати Україні "Леопарди", протикорабельні та зенітні ракети, 155-міліметрові гаубиці або 120-міліметрові міномети.
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Черговий літак із військовою допомогою Україні
Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.
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Буксирована гаубиця М777
Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.
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Танки Т-72
Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.
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Реактивна система залпового вогню БМ-21
Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.
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Зенітно-ракетний комплекс С-300
Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.
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Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone
Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.
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Самохідна артилерійська установка PzH 2000
Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire
Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця FH70
Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Бойові безпілотники Switchblade
Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню HIMARS
Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.
Автор: Віталій Кропман