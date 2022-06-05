Іспанія планує надати Україні ракетні комплекси й танки "Леопард" - ЗМІ

Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки Leopard 2 A4. Про це у неділю, 5 червня, повідомило іспанське видання El Pais з посиланням на джерела.

Зазначається, що танки нині знаходяться на зберіганні в Іспанії і їх ще потрібно відремонтувати. Ці танки є частиною партії зі 108 бойових машин, які Німеччина продала Мадриду в 1995 році перед контрактом на виробництво "Леопардів" в Іспанії.

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За оцінками співрозмовників газети у міністерстві оборони Іспанії, українська армія може отримати близько 40 відремонтованих танків. Окрім цього, Мадрид забезпечить необхідну підготовку українських військових для роботи з цією технікою. Навчання українські військовослужбовці мають спочатку пройти в Литві, а потім в Іспанії.

Мадрид також завершує поставку Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності італійського виробництва Shorad Aspide, які іспанська армія замінила на більш сучасні комплекси, зазначає газета.

Допомога Іспанії

Досі Іспанія доставляла Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту й легке озброєння, наприклад, гранатомети С-90 та кулемети. Також 21 квітня іспанський корабель "Ізабель" перевозив для України 200 тонн боєприпасів, 30 вантажівок, 10 легкових автомобілів, а також кілька спеціальних важких транспортних машин.

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3 червня посол України в Мадриді Сергій Погорельцев подякував Іспанії за допомогу, але додав, що вона недостатня. Він закликав Мадрид передати Україні "Леопарди", протикорабельні та зенітні ракети, 155-міліметрові гаубиці або 120-міліметрові міномети.

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