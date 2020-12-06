У Румунії три партії домовились про коаліцію

Три румунські правоцентристські партії у понеділок, 21 грудня, підписали коаліційну угоду щодо майбутнього уряду на чолі з економістом Флоріном Кицу. "Ми хочемо швидко дати Румунії уряд, який проводить реформи, спрямовані на підвищення якості життя та модернізацію країни", - заявив глава Національної ліберальної партії та експрем'єр (PNL) Людовік Орбан, цитує агенція AFP.

Якщо угоду схвалить парламент, PNL створить коаліцію разом з новоствореним "Альянсом-2020 USR-Plus" та Демократичним союзом угорців Румунії (UDMR). Флорін Кицу, якого партії обрали кандидатом на посаду прем'єр-міністра, має бути офіційно висунутий президентом Клаусом Йоганнісом, який вже заявив, що не буде заважати цій пропозиції. Йоганніс також наголосив, що віддає перевагу уряду під керуванням PNL.

Як повідомлялось, на парламентських виборах в Румунії перше місце посіла опозиційна Соціал-демократична партія (PSD), яка отримала майже 30 відсотків голосів, тоді як Національна ліберальна партія (PNL) здобула 25 відсотків. Еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus" отримав 15 відсотків підтримки виборців. Після поразки PNL прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан оголосив про свою відставку.