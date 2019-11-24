 Вибори у Румунії: вперта боротьба за лідерство на тлі низької явки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Вибори у Румунії: вперта боротьба за лідерство на тлі низької явки

На парламентських виборах у Румунії, за даними екзитполів, головні партії-суперниці набирають приблизно однакову кількість голосів. Активність виборців ледь перевищила 30 відсотків.

Голосування на виборах у Румунії

Голосування на виборах у Румунії

На парламентських виборах у Румунії, які відбулися у неділю, 6 грудня, за даними екзитполів, дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирають приблизно однакову кількість голосів, повідомляє агентство Reuters.

Результати екзитполу, проведеного інститутом CURS-Avangarde, свідчать про те, що соціал-демократи можуть отримати близько 30,5 відсотка голосів. Національна ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Людовіка Орбана, за даними цього екзитполу, здобуває 29 відсотків голосів виборців.

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Утім, за даними опитування на виході із виборчих дільниць, проведеного компанією INSOMAR, перемогу на виборах із результатом 32 відсотка голосів здобуває правляча PNL, у той час як соціал-демократи отримують лише 28 відсотків.  

Лідер PNL, чинний прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів", цитує інформагенція dpa.

У свою чергу лідер PSD Марсель Чіолаку заявив, що результати екзитполу показали оцінку румунами роботи чинного уряду.

За даними двох екзитполів, на третьому місці приблизно з 16-ма відсотками - еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus". Очікується, що ця політична сила готова буде створити коаліцію з PNL.

Також, за результатами екзитполу, прохідний бар'єр долає заснована лише у вересні 2019 року націоналістична, консервативна і антизахідна партія "Альянс за єдність румунів" (AUR), яка, за прогнозами, отримує 5,2 відсотка голосів. На межі проходження у парламент ще кілька політичних сил. 

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Перші офіційні результати виборів очікуються в ніч на понеділок. За даними ЦВК Румунії, незадовго до закриття виборчих дільниць явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з часів повалення комунізму в 1989 році і проведення перших незалежних президентських і парламентських виборів у 1990 році.

Вибори відбувалися за дотримання протиепідемічних норм.

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