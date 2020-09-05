 Україна і Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Україна і Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю

Підписана Україною та Румунією міжурядова угода про військово-технічну співпрацю зокрема спрощує процедуру здійснення державних закупівель на оборонні потреби, наголошують українські дипломати в Румунії.

Український танк T-64

Міністр оборони України Андрій Таран у суботу, 5 вересня, рамках робочого візиту до Румунії підписав міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю. Про це повідомило посольство України в Румунії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Свій підпис під двосторонньою угодою поставив з румунського боку міністр національної оборони Румунії Ніколае Чуке, зазначається в повідомленні. Підписаний міжурядовий документ визначає правову базу військово-технічної співпраці між двома країнами та спрощує процедуру проведення держзакупівель у цій сфері.

Ще одним пунктом, прописаним в угоді, стало розширення партнерства між Україною та Румунією задля "зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря", наголошується у повідомленні. 

Нагадаємо, після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Україна  відмовилася від співпраці з Росією у військово-технічній сфері. З метою пошуку альтернатив російським комплектуючим, Україна активізувала співпрацю в оборонній сфері з сусідніми східноєвропейськими країнами.

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