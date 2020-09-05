Україна і Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю

Міністр оборони України Андрій Таран у суботу, 5 вересня, рамках робочого візиту до Румунії підписав міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю. Про це повідомило посольство України в Румунії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Свій підпис під двосторонньою угодою поставив з румунського боку міністр національної оборони Румунії Ніколае Чуке, зазначається в повідомленні. Підписаний міжурядовий документ визначає правову базу військово-технічної співпраці між двома країнами та спрощує процедуру проведення держзакупівель у цій сфері.

Ще одним пунктом, прописаним в угоді, стало розширення партнерства між Україною та Румунією задля "зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря", наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Україна відмовилася від співпраці з Росією у військово-технічній сфері. З метою пошуку альтернатив російським комплектуючим, Україна активізувала співпрацю в оборонній сфері з сусідніми східноєвропейськими країнами.

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