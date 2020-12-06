Прем'єр Румунії подав у відставку після поразки на виборах

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан у понеділок, 7 грудня, оголосив про свою відставку після того, як його Національна ліберальна партія (PNL) зазнала поразки на парламентських виборах, що відбулися напередодні.

Як наголосив Орбан, він та його партія намагатимуться сформувати після виборів нову коаліцію. "Я зробив усе, що міг, ми зробили усе, що могли", - зауважив Орбан, слова якого наводить агенція Reuters.

Згідно з даними підрахунку 95 відсотків голосів виборців, опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) Румунії посіла перше місце і отримала майже 30 відсотків голосів, тоді як ліберали здобули 25 відсотків. Еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus", потенційний коаліційний партнер Національної ліберальної партії, отримав 15 відсотків підтримки виборців.

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Румунські соціал-демократи зуміли наростити свою підтримку, скориставшись невдоволенням населення намірами уряду вдатися до бюджетних обмежень на тлі пандемії коронавірусу, попри те, що багато виборців критикують владу за занедбаний стан інфраструктури країни і сфери державних послуг. Економісти вказують, що фіскальна щедрість румунської влади негативно позначилася на інвестиційному кліматі і завадила поліпшенню стану системи охорони здоров'я країни, яка вважається однією з найменш ефективних в Європі, зауважує Reuters.

Національна ліберальна партія сформувала уряд меншості у Румунії у жовтні 2019 року після того, як уряду соціал-демократів було висловлено недовіру у парламенті на тлі затяжної політичної кризи в країні.