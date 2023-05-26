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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і президент Румунії Клаус Йоганніс потискають руки на тлі сходів у Бухаресті 24 травня 2023 року
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і президент Румунії Клаус Йоганніс у Бухаресті 24 травня 2023 рокуФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаРумунія

Як війна РФ проти України зміцнює відносини ФРН і Румунії

Сабіна Фаті | Кено Ферзек
2 год. тому

Румунія сприймалася в Берліні як країна на периферії ЄС та НАТО. Війна Росії проти України радикально це змінила. Особливо завдяки кооперації з Берліном Бухарест перетворюється на центр геополітики.

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У свідомості німців Румунія тривалий час сприймалася охопленою кризою й корупцією країною на периферії ЄС. Але спустошлива й жорстока війна на винищення, розв'язана Росією проти України, спричинила багато змін. Змінилася і роль та сприйняття Румунії у світі. Країна перетворилася на ключового партнера в межах ЄС та НАТО - у першу чергу для Німеччини. Адже вона розташована у чи не найбільш чутливому регіоні по сусідству з Україною - в безпосередній близькості до Молдови, потенційної наступної цілі, яку хотіла б захопити Росія, та лише в кількох десятках кілометрів від українського портового міста Одеси, яке Росія періодично обстрілює з Чорного моря.

До того ж: разом із Польщею Румунія вважається однією з найважливіших і найсильніших країн, що підтримують Україну в Європі - навіть попри те, що риторика Бухареста набагато стриманіша, ніж у Варшави, а військову та іншу допомогу Румунія надає Україні без розголосу і практично повністю без залучення громадськості.

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Стратегічна співпраця

Саме через це провідні німецькі політики останнім часом практично змінюють одне одного у Бухаресті. Нещодавно румунську столицю відвідав німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), він взяв участь у тристоронньому німецько-молдовсько-румунському саміті. Нині ж до Бухареста з кількаденним візитом вирушив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він проведе переговори на найвищому політичному рівні, в тому числі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом (Klaus Johannis), відвідає трансильванське місто Сібіу, щоб познайомитися з тамтешнім саксонсько-румунським розмаїттям, а в Тімішоарі на заході Румунії, культурній столиці Європи 2023 року, Штайнмаєр, серед іншого, вшанує місто, яке стало відправною точкою під час кривавого повстання проти румунського диктатора Ніколає Чаушеску в грудні 1989 року.

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Головними темами цього візиту, ймовірно, будуть майбутнє стратегічне співробітництво між двома країнами і великою мірою -  підтримка України та Молдови. Говорити про вісь Берлін-Бухарест поки що може здатися передчасним, але умови для її виникнення сприятливі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс (ліворуч) і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр біля військового караулу в Бухаресті, 24 травня 2023 року
Президент Румунії Клаус Йоганніс (ліворуч) приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з військовими почестями в Бухаресті, 24 травня 2023 рокуФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Між Берліном і Бухарестом немає таких політичних розбіжностей, які існують з Польщею та Угорщиною, а представництво німецької економіки в Румунії дуже сильне. Крім того, попри численні ознаки внутрішньополітичної кризи ніхто з важливих політичних гравців у країні не ставить під сумнів солідарність з Україною та закріплення позицій у ЄС та НАТО.

Співпраця у сфері озброєнь

У квітні німецька компанія з виробництва озброєння Rheinmetall оголосила про відкриття заводу з ремонту танків Leopard у місті Сату-Маре на півночі Румунії. Цьому передували переговори Єнса Плетнера (Jens Plötner), радника з питань безпеки канцлера Німеччини Олафа Шольца, з високопоставленими представниками румунського уряду про "розвиток нових технологій в оборонній промисловості". За даними різних ЗМІ, Німеччина хоче допомогти модернізувати румунські оборонні підприємства часів "холодної війни" для виробництва гаубиць за стандартом НАТО, а також снарядів радянського зразка, які використовуються в Україні.

Налагодження співпраці в оборонній промисловості не виникло на порожньому місці, адже Німеччина вже тривалий час є найважливішим економічним партнером Румунії: німецькі інвестиції у 2021 році склали 12,5 мільярда євро, а обсяг торгівлі між двома країнами минулого року сягнув 33 мільярдів євро - при цьому імпорт з Румунії склав 15 мільярдів євро, а німецький експорт до Румунії - близько 18 мільярдів євро. Понад 23 000 німецьких компаній створили близько 300 000 нових робочих місць у країні.

Орієнтація на Німеччину

Після падіння диктатури Чаушеску у грудні 1989 року політичні еліти Румунії послідовно й майже без винятків робили ставку на США як на стратегічного партнера. Проявляється це насамперед у тому, що Сполучені Штати мають потужну військову присутність у країні й створили в румунському селі Девеселу один з найбільших щитів протиракетної оборони на фланзі НАТО в південно-східній Європі.

Військові гелікоптери на румунській військовій базі Девеселу, де США встановили щит протиракетної оборони, фото 2013 року
Військові гелікоптери на румунській військовій базі Девеселу, де США встановили системи протиракетної оборони, фото 2013 рокуФото: Getty Images/AFP/D. Mihailescu

Однак Румунія має також тісні історичні, культурні й соціальні зв'язки з Німеччиною. Особливо в останні роки потік мігрантів з Румунії змістився з Італії та Іспанії до Німеччини. Серед мігрантів, що приїздять з Румунії для працевлаштування у ФРН - багато й високоосвічених фахівців. Серед них і жителі Молдови, які мають румунське громадянство.

Історичний шанс

Як би парадоксально й болісно це не звучало, однак саме кривава війна Росії проти України та оголошена у зв'язку з цим Німеччиною "зміна віх" дають Румунії історичний шанс вийти з периферії Європи та покращити свій імідж. Якщо вісь Берлін-Бухарест стане реальністю, Румунія зможе ще більше, ніж раніше, зарекомендувати себе як надійний партнер ЄС і НАТО.

Це могло б стати у пригоді й самій Румунії у протистоянні з неліберальними течіями в країні, такими як вплив налаштованої проти Заходу православної церкви або проросійської ультраправої партії AUR ("Альянс за єдність румунів"). Водночас завдяки партнерству з Німеччиною Румунія могла б залучити інвестиції на багато мільярдів євро, яких вона терміново потребує для скорочення все ще значного відставання в модернізації інфраструктури.

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Берлін своєю чергою має шанс дати Бухаресту зрозуміти, що він сприймає регіон більш серйозно після десятиліть фатальної політики партнерства з Росією, яке здійснювалося через голови країн Центральної та Південно-Східної Європи. Шанс у тому числі для Франка-Вальтера Штайнмаєра, який багато років був одним із архітекторів німецької політики щодо Росії.

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