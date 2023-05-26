Як війна РФ проти України зміцнює відносини ФРН і Румунії

Румунія сприймалася в Берліні як країна на периферії ЄС та НАТО. Війна Росії проти України радикально це змінила. Особливо завдяки кооперації з Берліном Бухарест перетворюється на центр геополітики.

У свідомості німців Румунія тривалий час сприймалася охопленою кризою й корупцією країною на периферії ЄС. Але спустошлива й жорстока війна на винищення, розв'язана Росією проти України, спричинила багато змін. Змінилася і роль та сприйняття Румунії у світі. Країна перетворилася на ключового партнера в межах ЄС та НАТО - у першу чергу для Німеччини. Адже вона розташована у чи не найбільш чутливому регіоні по сусідству з Україною - в безпосередній близькості до Молдови, потенційної наступної цілі, яку хотіла б захопити Росія, та лише в кількох десятках кілометрів від українського портового міста Одеси, яке Росія періодично обстрілює з Чорного моря.

До того ж: разом із Польщею Румунія вважається однією з найважливіших і найсильніших країн, що підтримують Україну в Європі - навіть попри те, що риторика Бухареста набагато стриманіша, ніж у Варшави, а військову та іншу допомогу Румунія надає Україні без розголосу і практично повністю без залучення громадськості.

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Стратегічна співпраця

Саме через це провідні німецькі політики останнім часом практично змінюють одне одного у Бухаресті. Нещодавно румунську столицю відвідав німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), він взяв участь у тристоронньому німецько-молдовсько-румунському саміті. Нині ж до Бухареста з кількаденним візитом вирушив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він проведе переговори на найвищому політичному рівні, в тому числі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом (Klaus Johannis), відвідає трансильванське місто Сібіу, щоб познайомитися з тамтешнім саксонсько-румунським розмаїттям, а в Тімішоарі на заході Румунії, культурній столиці Європи 2023 року, Штайнмаєр, серед іншого, вшанує місто, яке стало відправною точкою під час кривавого повстання проти румунського диктатора Ніколає Чаушеску в грудні 1989 року.

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Головними темами цього візиту, ймовірно, будуть майбутнє стратегічне співробітництво між двома країнами і великою мірою - підтримка України та Молдови. Говорити про вісь Берлін-Бухарест поки що може здатися передчасним, але умови для її виникнення сприятливі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс (ліворуч) приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з військовими почестями в Бухаресті, 24 травня 2023 року Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Між Берліном і Бухарестом немає таких політичних розбіжностей, які існують з Польщею та Угорщиною, а представництво німецької економіки в Румунії дуже сильне. Крім того, попри численні ознаки внутрішньополітичної кризи ніхто з важливих політичних гравців у країні не ставить під сумнів солідарність з Україною та закріплення позицій у ЄС та НАТО.

Співпраця у сфері озброєнь

У квітні німецька компанія з виробництва озброєння Rheinmetall оголосила про відкриття заводу з ремонту танків Leopard у місті Сату-Маре на півночі Румунії. Цьому передували переговори Єнса Плетнера (Jens Plötner), радника з питань безпеки канцлера Німеччини Олафа Шольца, з високопоставленими представниками румунського уряду про "розвиток нових технологій в оборонній промисловості". За даними різних ЗМІ, Німеччина хоче допомогти модернізувати румунські оборонні підприємства часів "холодної війни" для виробництва гаубиць за стандартом НАТО, а також снарядів радянського зразка, які використовуються в Україні.

Налагодження співпраці в оборонній промисловості не виникло на порожньому місці, адже Німеччина вже тривалий час є найважливішим економічним партнером Румунії: німецькі інвестиції у 2021 році склали 12,5 мільярда євро, а обсяг торгівлі між двома країнами минулого року сягнув 33 мільярдів євро - при цьому імпорт з Румунії склав 15 мільярдів євро, а німецький експорт до Румунії - близько 18 мільярдів євро. Понад 23 000 німецьких компаній створили близько 300 000 нових робочих місць у країні.

Орієнтація на Німеччину

Після падіння диктатури Чаушеску у грудні 1989 року політичні еліти Румунії послідовно й майже без винятків робили ставку на США як на стратегічного партнера. Проявляється це насамперед у тому, що Сполучені Штати мають потужну військову присутність у країні й створили в румунському селі Девеселу один з найбільших щитів протиракетної оборони на фланзі НАТО в південно-східній Європі.

Військові гелікоптери на румунській військовій базі Девеселу, де США встановили системи протиракетної оборони, фото 2013 року Фото: Getty Images/AFP/D. Mihailescu

Однак Румунія має також тісні історичні, культурні й соціальні зв'язки з Німеччиною. Особливо в останні роки потік мігрантів з Румунії змістився з Італії та Іспанії до Німеччини. Серед мігрантів, що приїздять з Румунії для працевлаштування у ФРН - багато й високоосвічених фахівців. Серед них і жителі Молдови, які мають румунське громадянство.

Історичний шанс

Як би парадоксально й болісно це не звучало, однак саме кривава війна Росії проти України та оголошена у зв'язку з цим Німеччиною "зміна віх" дають Румунії історичний шанс вийти з периферії Європи та покращити свій імідж. Якщо вісь Берлін-Бухарест стане реальністю, Румунія зможе ще більше, ніж раніше, зарекомендувати себе як надійний партнер ЄС і НАТО.

Це могло б стати у пригоді й самій Румунії у протистоянні з неліберальними течіями в країні, такими як вплив налаштованої проти Заходу православної церкви або проросійської ультраправої партії AUR ("Альянс за єдність румунів"). Водночас завдяки партнерству з Німеччиною Румунія могла б залучити інвестиції на багато мільярдів євро, яких вона терміново потребує для скорочення все ще значного відставання в модернізації інфраструктури.

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Берлін своєю чергою має шанс дати Бухаресту зрозуміти, що він сприймає регіон більш серйозно після десятиліть фатальної політики партнерства з Росією, яке здійснювалося через голови країн Центральної та Південно-Східної Європи. Шанс у тому числі для Франка-Вальтера Штайнмаєра, який багато років був одним із архітекторів німецької політики щодо Росії.