Rheinmetall створює центр обслуговування техніки для України

У Румунії німецьким виробником зброї Rheinmetall будується центр обслуговування української військової техніки. Там ремонтуватимуть гаубиці, танки та бойові машини піхоти. Очікується, що хаб запрацює вже в квітні.
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Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та логістики в Сату-Маре в Румунії, повідомила ввечері в неділю, 2 квітня, пресслужба компанії. Як, очікується, центр розпочне роботу вже в цьому місяці для обслуговування озброєнь, що використовуються Україною для відбиття російської агресії.