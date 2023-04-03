Rheinmetall створює центр обслуговування техніки для України

У Румунії німецьким виробником зброї Rheinmetall будується центр обслуговування української військової техніки. Там ремонтуватимуть гаубиці, танки та бойові машини піхоти. Очікується, що хаб запрацює вже в квітні.

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2 год. тому 2 год. тому

Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та логістики в Сату-Маре в Румунії, повідомила ввечері в неділю, 2 квітня, пресслужба компанії. Як, очікується, центр розпочне роботу вже в цьому місяці для обслуговування озброєнь, що використовуються Україною для відбиття російської агресії.

"Сервісний центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, і забезпеченні доступності матеріально-технічної підтримки", - сказав представник компанії.

Центр, розташований поблизу кордону з Україною, буде обслуговувати самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і військові вантажівки.

"Для нас в Rheinmetall є ключовим завданням надати силам НАТО та Україні найкращу можливу підтримку", - заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger).

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У червні 2022 року Rheinmetall заснував подібний центр в Литві для забезпечення підтримки техніки Північноатлантичного альянсу в країнах Балтії.

У березні цього року в Rheinmetall повідомили, що ведуть переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні приблизно за 200 мільйонів євро.