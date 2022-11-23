Кличко: Киянам треба готуватися до важкої зими

Через відключення електроенергії внаслідок російських ударів у Києві може бути "найгірша зима з часів Другої світової війни", заявив мер української столиці Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур, заявив мер столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке оприлюднять у середу, 23 листопада.

За його словами, Київ може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши президента РФ Володимира Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла" і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко.

"Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - сказав він, закликавши Німеччину терміново направити гуманітарну допомогу - генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони України.

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"Пункти незламності"

Голова правління національної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив напередодні, що через російські обстріли в Україні пошкоджені майже всі великі гідро- та теплові електростанції. Збитки енергосистеми України оцінюються у понад 70 мільярдів гривень (близько 1,9 мільярда євро).

Тим часом глава української компанії-постачальника електроенергії та газу Yasno Сергій Коваленко заявив, що постійні відключення електроенергії в Україні продовжаться з великою ймовірністю до кінця березня. За його словами, фахівці докладають максимум зусиль, щоби завершити відновлення постраждалої від російських ударів енергомережі до настання ще сильніших холодів, але якщо удари продовжаться, "доведеться задіяти не лише погодинні стабілізаційні відключення, а й екстрені, через які світла може не бути дуже довгий час".

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 22 листопада, по всій Україні вже розгорнули близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" - це новий проєкт підтримки людей на тлі відключень енергії в результаті російських обстрілів. За його словами, ці пункти, яких мають створити ще більше, працюватимуть безкоштовно та цілодобово, пропонуючи "всі базові послуги" - електрику, мобільний зв'язок та інтернет, обігрів, воду, аптечку. "Упевнений: допомагаючи один одному, всі разом ми зможемо подолати цю зиму", - сказав Зеленський.

Українці готуються до зими без світла і тепла To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video