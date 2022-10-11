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Українські біженці в Німеччині
Українські біженці в НімеччиніФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

У Німеччині очікують нової хвилі біженців з України

Ольга Журавльова | Олександра Іванова
52 хв. тому

У ФРН очікують на новий притік українців через "сувору воєнну зиму". Аналітики прогнозують, що імміграція до ФРН у 2022 році перевищить рівень кризового 2015 року.

https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-ocikuut-novoi-hvili-bizenciv-z-ukraini/a-63400705

Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован (Reem Alabali-Radovan) закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України.Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) у вівторок, 11 жовтня.

За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії. "Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

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Імміграція 2022 року до ФРН може перевищити рівень 2015-го

Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії. Такий прогноз представила в понеділок, 10 жовтня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).Тоді кількість іммігрантів становила 2,1 мільйона осіб. Нинішнього року лише з лютого по серпень федеральне статистичне відомство зареєструвало 1,8 мільйона прибулих у Німеччину, зокрема - 952 тисячі українців. Згодом, на початку жовтня, кількість українських біженців у ФРН перевищила позначку у мільйон осіб

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у вівторок, 11 жовтня, планує провести зустріч із представниками комунальних об'єднань, щоб обговорити можливості для кращого розподілу біженців у країні.

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Історичний потік біженців

В актуальному звіті ОЕСР ідеться про масовий потік біженців, що виник внаслідок російського нападу на Україну. Згідно з цим документом, до середини вересня до країн-членів організації з України в'їхали п'ять мільйонів осіб. Німеччина прийняла близько одного мільйона утікачів і є другою країною-членом організації за кількістю біженців після Польщі. 

До ОЕСР входять 38 промислово розвинених держав, зокрема США, Японія і Канада. Штаб-квартира цієї організації розташована в Парижі.

За даними німецького федерального статистичного відомства, найбільшу кількість іммігрантів з України було зареєстровано в Німеччині в березні (431 тисяча осіб) і квітні (198 тисяч осіб) - тобто в перші два місяці після нападу Росії на Україну. У наступні місяці кількість тих, хто в'їжджає до Німеччини з України, скоротилася, але все одно перевищувала рівень попереднього року.

Згідно зі статистикою, 65 відсотків українських біженців - це жінки та дівчата. 37 відсотків іммігрантів на момент прибуття були неповнолітніми.

Кризовий план для втікачів від війни в Україні

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