Глава МВС ФРН застерігає від нового потоку біженців

За словами Ненсі Фезер, біженці намагаються потрапити до країн Європи "Балканським маршрутом" та Середземним морем. З України до ФРН прибуло понад 990 тисяч біженців.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) висловила стурбованість числом біженців, що зростає, які намагаються потрапити до країн Європи "Балканським маршрутом" та Середземним морем. В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 25 вересня, вона повідомила, що контроль, запроваджений на кордонах з Австрією, триватиме. На чеському кордоні німецька поліція, за словами Фезер, посилила контроль шляхом проведення вибіркової перевірки документів.

"Ми разом відповідальні за те, щоб зупинити незаконний перетин кордону, щоб ми могли продовжувати допомагати людям, яким терміново потрібна наша підтримка", - зазначила глава МВС ФРН.

Фезер також вказала на проблеми, які Німеччині необхідно подолати у зв'язку з українськими біженцями, які прибувають до країни. "Чим довше триватиме війна, тим складніше буде розмістити і забезпечити всім необхідним таку кількість біженців", - зазначила глава МВС ФРН.

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У Німеччині очікують дефіциту місць розміщення

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, станом на 17 вересня в країні було офіційно зареєстровано 992 517осіб, які втекли від війни РФ в Україні. Глава Німецького союзу міст та громад Ґерд Ландсберґ (Gerd Landsberg) повідомив, що комуни вже сьогодні перебувають у ситуації, що складалася у 2015 та 2016 роках, коли країна приймала потоки сирійських біженців.

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За його словами, "багато вказує на те, що взимку до Німеччини прибуде ще дуже багато біженців". "Вже сьогодні є багато комун, які змушені розміщувати людей у ​​спортзалах, оскільки всі інші об'єкти заповнені. Якщо людей буде ще більше, то ми зіткнемося з реальним дефіцитом місць розміщення взимку", - зауважив Ландсберґ.