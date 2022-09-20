У школах ФРН працює понад три тисячі педагогів з України

Німецькі школи потребують вчителів та іншого педагогічного персоналу з України, щоб покрити потребу у зв'язку зі зростанням кількості українських дітей..

У німецьких школах нині працює понад 3 тисячі вчителів та асистентів, які з початку повномасштабного російського вторгнення приїхали з України. Про це у вівторок, 20 вересня, повідомляє dpa з посиланням на власне опитування, проведене серед міністерств культури та освіти федеральних земель ФРН.

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Особливо багато українських працівників працюють у школах Баварії. Профільне міністерство у Мюнхені припустило, що у початкових та середніх навчальних закладах цієї землі працюють від 500 до 700 українських вчителів та їхніх помічників.

Найбільше школярів з України - у Баварії та Північному Рейні - Вестфалії

Баварія є однією із двох земель ФРН із найбільшою кількістю українських школярів (близько 30 тисяч). Ще більше українських біженців - лише у школах Північного Рейну - Вестфалії - близько 35 тисяч. Загалом у німецьких школах навчаються близько 180 тисяч учнів із України, це число продовжує зростати.

"Теоретично при нормальному співвідношенні учнів та вчителів, що дорівнює 1:15, для такого числа школярів необхідно 12 тисяч додаткових педагогів та допоміжного персоналу", - заявив голова Німецького об'єднання вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger). Загалом у німецьких школах навчається майже 11 мільйонів учнів та працює понад 800 тисяч вчителів.

Щоб залучити додаткових педагогів, влада федеральних земель створила сайти, на яких українські вчителі можуть отримати інформацію та надіслати заявки на різні вакантні посади залежно від кваліфікації, визнання дипломів та знання німецької мови.

Зокрема, міністерство освіти Бранденбурга на своєму сайті пропонує вчителям зі знанням німецької заробітну плату вищу за середню на рівні не менше 3427,65 євро брутто, тобто до вирахування податків та зборів. Можлива робота на неповну ставку. Українці, які не працювали вчителями, але мають інший досвід роботи з дітьми, можуть влаштуватися на роботу помічниками та допомагати в школах українським дітям.