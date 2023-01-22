Притулок в ЄС: кількість клопотань зросла майже наполовину
Сергій Ромашенко
51 хв. тому
Найбільше клопотань про притулок отримала Німеччина. Кожен третій шукач статусу біженця в цій країні - громадянин Сирії.
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У 2022 році в державах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку.
Торік у 27 країнах ЄС зареєстрували 923 991 клопотання про притулок, що на 46,5 відсотка більше, ніж у 2021-му. Про це повідомив у неділю, 22 січня, німецький тижневик Welt am Sonntag із посиланням на конфіденційний документ Європейської Комісії, присвячений стану справ із міграцією та біженцями.