Притулок в ЄС: кількість клопотань зросла майже наполовину

Найбільше клопотань про притулок отримала Німеччина. Кожен третій шукач статусу біженця в цій країні - громадянин Сирії.

У 2022 році в державах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку.

Торік у 27 країнах ЄС зареєстрували 923 991 клопотання про притулок, що на 46,5 відсотка більше, ніж у 2021-му. Про це повідомив у неділю, 22 січня, німецький тижневик Welt am Sonntag із посиланням на конфіденційний документ Європейської Комісії, присвячений стану справ із міграцією та біженцями.

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Німеччина - лідер за кількістю клопотань

Минулого року найбільшу з 2016 року кількість прохань про надання статусу біженця - 226 467 - отримала Німеччина. Вона з великим відривом лідирує серед країн Євросоюзу.

На другому місці - Франція (154 597), за якою йдуть Іспанія (116 952) та Австрія (108 490). Останні три місця посідають Латвія (622), Словаччина (544) та Угорщина (46).

Кожен третій шукач притулку в Німеччині - громадянин Сирії, далі йдуть біженці з Афганістану (17 відсотків), Туреччини (10 відсотків) та Іраку (6,7 відсотка).

Біженці від війни в Україні в цій статистиці не враховуються, оскільки вони автоматично отримують право на тимчасове проживання та соціальні пільги в ЄС.

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