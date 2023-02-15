Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступає за "більш активний" розподіл по Європі людей, які рятуються від війни в Україні.

Зусилля з розподілу між європейськими країнами українців, які рятуються від війни, необхідно розширити. Таку думку висловила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Rheinische Post , опублікованому ввечері у вівторок, 14 лютого.

Вона зазначила, що ФРН наразі прийняла 1,06 мільйона українців. У 2022 році вісім із десяти біженців, яких прийняла Німеччина, були з України. Заради спрощення бюрократичних процедур, українці не зобов'язані подавати в Німеччині заяву на надання статусу біженця, в статистиці як біженці вони теж не враховуються. "Завдяки великому гуманітарному зусиллю на всіх державних рівнях - федеральному, земельному, комунальному - ми змогли врятувати багато життів", - наголосила Фезер.

"Дати гарне житло стільком людям, забезпечити їх, надати дітям місця в школах і дитсадках - усе це коштує дедалі більших зусиль, чим довше триває така ситуація. І в багатьох місцях, хоч і не скрізь, ми досягаємо меж наших можливостей. Тому я особливою мірою виступаю за більш активний європейський розподіл людей, які втекли з України, рятуючись від війни", - зазначила політикиня.

Саміт щодо біженців у Німеччині

16 лютого в Німеччині відбудеться організований Фезер саміт щодо біженців за участю муніципальних організацій, прем'єр-міністрів федеральних земель, а також представників федеральних міністерств фінансів і будівництва та уповноваженої федерального уряду з питань інтеграції. Напередодні цього заходу деякі організації, зокрема, благодійна організація Caritas і Німецька спілка вчителів (Deutscher Lehrerverband) висловили розчарування, що їх не запросили для участі в дискусії.

Зі свого боку голова запрошеного на саміт Об'єднання німецьких міст (Deutscher Städtetag) Гельмут Деді (Helmut Dedy) вказав на небезпеку зростання соціального напруження в комунах: "Соціальне напруження почасти зростає поблизу гуртожитків для біженців. Це дуже турбує нас, представників міст".

Деді наголосив, що кількість біженців і далі зростатиме, зокрема за рахунок жертв землетрусу в Туреччині та Сирії, які прибувають до Німеччини. Тому федеральному уряду варто подбати про створення "запасу" наметів, контейнерів і залів для проживання, а також забезпечити додатковий персонал і місця в школах і дитсадках, закликав він.

Своєю чергою Фезер напередодні саміту нагадала, що федеральний уряд у 2022 році виділив 3,5 мільярда євро на потреби біженців і планує виділити цього року ще 2,75 мільярда євро.

Українські біженці в Європі

Як ідеться у звіті Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), на початок лютого 2023 року понад вісім мільйонів жителів України стали біженцями й переїхали до країн Європи. Із них 4,8 мільйона людей подали заявки на отримання статусу тимчасового резидента в країнах ЄС. Найбільше українських біженців в абсолютних значеннях зареєстровано в Польщі та Німеччині. Якщо порівнювати з населенням країн, то найбільше жителів України прийняли Чехія, Естонія, Латвія та Литва, йдеться у звіті ООН.