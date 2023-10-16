Німеччина майже не надає притулок ухилянтам із РФ

За вісім місяців 2023 року лише 11 російських ухильників отримали статус біженця в Німеччині, у 2022 році таких було 81. Водночас кількість клопотань від росіян призовного віку значно збільшилася.

У другий рік повномасштабної війни Росії проти України значно скоротилася кількість росіян призовного віку, яким Німеччина надає притулок. За перші вісім місяців поточного року влада ФРН надала статус біженців лише 11 росіянам, які переховуються від призову на війну проти України й подали відповідне прохання. Про це повідомили в понеділок, 16 жовтня, видання мережі Redaktionsnetzwerk Deutschland із посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Клари Бюнґер (Clara Bünger).

До кінця серпня 2023 року було ухвалено рішення щодо 904 клопотань російських ухилянтів. З них 836 відхилено з формальних причин, зокрема з посиланням на застосування правил Дублінської угоди або на відкликання прохання про притулок. Із січня до серпня поточного року німецькі відомства отримали загалом 2337 прохань про притулок, поданих російськими чоловіками призовного віку. У 2022 році цей показник становив 1150.

Згідно з цими даними, торік у Німеччині 81 росіянин віком 18-45 років отримав через відмову від військової служби у РФ або притулок, або альтернативну можливість законного перебування у ФРН. Ще 361 прохання було відхилено за формальними причинами.

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МВС: Рішення ухвалюються індивідуально

У відповіді МВС Німеччини зазначено, що в процесі ухвалення рішень щодо клопотань про притулок російських ухильників немає автоматичних алгоритмів, а кожен випадок розглядається індивідуально.

Ліва партія розкритикувала таку практику і вказала на очевидне посилення ухвалення рішень за клопотаннями росіян. Опозиційні депутати закликали владу ФРН масштабніше надавати притулок російським відмовникам від військової служби й посилити захист російських ухильників.

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Дублінська угода зобов'язує мігрантів подавати клопотання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон Євросоюзу. Для дотримання цієї норми влада країн ЄС має право висилати біженців в інші держави ЄС. Такий регламент ухвалено, щоб унеможливити подання клопотань про притулок одночасно в кількох країнах.