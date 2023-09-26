Уряд ФРН скоротить фінансування на потреби біженців - ЗМІ

Плани уряду ФРН на 2024 рік передбачають істотне скорочення суми фіндопомоги для земель на покриття витрат на прийом і утримання біженців, у тому числі й з України, пише Reuters. Це викликало різкий осуд опозиції.

Федеральний уряд Німеччини виношує плани фактично вдвічі скоротити видатки на допомогу землям для покриття витрат, пов'язаних з розміщенням, підтримкою та інтеграцією біженців. Про це ввечері понеділка, 25 вересня, повідомило інформагентство Reuters з посиланням на неназвані джерела.

Цьому передували перемовини між урядом ФРН і представниками земель щодо розподілу фінансового навантаження щодо біженців, які завершилися в понеділок безрезультатно.

За словами двох співрозмовників Reuters, уряд у Берліні повідомив представникам земель, що готовий виділити в 2024 році максимум 1,7 мільярда євро на покриття витрат земель і місцевих громад на біженців, що значно менше порівняно з 3,75 мільярда євро в поточному році. Так само уряд ФРН не зміг пообіцяти, що в подальші роки рівень фінансування буде відповідати показнику 2023 року.

Рішення стосується і біженців з України

Як наголосили джерела Reuters, німецький уряд також не планує перебирати на себе частину витрат на підтримку й інтеграцію біженців з України.

Речник міністерства фінансів Німеччини пояснив Reuters позицію Берліна: "Власне, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та опіку про них. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір (цього питання. - Ред.)".

Опозиція критикує плану уряду ФРН економити на біженцях

Водночас генеральний секретар опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) різко розкритикував такі плани федерального уряду. "З одного боку, федеральний уряд не обмежує приплив нелегальної міграції, а з іншого - урізає вкрай необхідні кошти на житло", - сказав Ліннеманн у вівторок, 26 вересня, в коментарі Reuters. Федеральний уряд втрачає "зв'язок з реальністю", додав він.

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