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ПолітикаНімеччина

Німеччина, Польща і Чехія спільно патрулюватимуть кордони

Ольга Журавльова
29 вересня 2023 р.

Німеччина, Польща та Чехія створили спільну робочу групу для боротьби з нелегальною міграцією.

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Німецько-польський патруль на кордоні, травень 2023
Німецько-польський патруль на кордоні, травень 2023Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Федеральний уряд Німеччини домовився в п'ятницю, 29 вересня, з Чехією та Польщею про тіснішу співпрацю у боротьбі з контрабандистами на тлі значного збільшення кількості біженців, повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Спільні патрулі поліцейських та прикордонників працюватимуть на території цих країн. Таким чином німецький уряд реагує на велику кількість несанкціонованих в'їздів, пише інформагенція AFP.

У порівнянні з аналогічним торішнім періодом кількість несанкціонованих в'їздів до країни зросла на 57 відсотків - до 70 753 у серпні, зауважує агенція. При цьому зростає кількість біженців, які прибувають до Німеччини через Польщу і Чехію, які, очевидно, перед цим нелегально потрапили до ЄС із Росії і Білорусі.

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Додатковий контроль на кордонах ФРН

Раніше цього тижня МВС ФРН розпорядилося запровадити додатковий контроль на кордонах з Польщею і Чехією. Крім вибіркових перевірок особистих документів, німецька поліція проводитиме "гнучкі цілеспрямовані перевірки" на кордонах.

Окрім того, влада ФРН має намір спорудити на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) задля боротьби з контрабандою людей.

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант з третіх країн потрапляє до Німеччини внаслідок дій контрабандистів.

Тим часом у Німеччині серед населення зростає невдоволення міграційною політикою. В опитуванні суспільно-правового мовника ARD "Deutschlandtrend", результати якого оприлюднили напередодні, майже дві третини респондентів висловилися за те, щоб приймати менше біженців.

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