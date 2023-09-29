Німеччина, Польща і Чехія спільно патрулюватимуть кордони
Федеральний уряд Німеччини домовився в п'ятницю, 29 вересня, з Чехією та Польщею про тіснішу співпрацю у боротьбі з контрабандистами на тлі значного збільшення кількості біженців, повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН.
Спільні патрулі поліцейських та прикордонників працюватимуть на території цих країн. Таким чином німецький уряд реагує на велику кількість несанкціонованих в'їздів, пише інформагенція AFP.
У порівнянні з аналогічним торішнім періодом кількість несанкціонованих в'їздів до країни зросла на 57 відсотків - до 70 753 у серпні, зауважує агенція. При цьому зростає кількість біженців, які прибувають до Німеччини через Польщу і Чехію, які, очевидно, перед цим нелегально потрапили до ЄС із Росії і Білорусі.
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Додатковий контроль на кордонах ФРН
Раніше цього тижня МВС ФРН розпорядилося запровадити додатковий контроль на кордонах з Польщею і Чехією. Крім вибіркових перевірок особистих документів, німецька поліція проводитиме "гнучкі цілеспрямовані перевірки" на кордонах.
Окрім того, влада ФРН має намір спорудити на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) задля боротьби з контрабандою людей.
За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант з третіх країн потрапляє до Німеччини внаслідок дій контрабандистів.
Тим часом у Німеччині серед населення зростає невдоволення міграційною політикою. В опитуванні суспільно-правового мовника ARD "Deutschlandtrend", результати якого оприлюднили напередодні, майже дві третини респондентів висловилися за те, щоб приймати менше біженців.
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