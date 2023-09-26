ФРН хоче відкрити стаціонарні КПП на кордонах

У Берліні сподіваються, що стаціонарні КПП допоможуть стримати масовий приплив мігрантів. Як запевнила очільниця МВС ФРН Фезер, Берлін реалізує ці задуми за згодою сусідніх держав.

Влада Німеччини має намір спорудити на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) задля боротьби з контрабандою людей до ФРН. Відповідні плани Берліна озвучила міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk у вівторок, 26 вересня.

"Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних КПП. Йдеться про запровадження додаткового контролю. Побачимо, що це дасть", - заявила урядовиця.

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За її словами, на цих КПП знадобиться така чисельність персоналу, що дозволила б уникнути черг, щоб люди не почали перетинати кордони в інших місцях. "Якщо нам вдасться затримати контрабандистів, це дуже допоможе, адже у нас зараз складається враження, що кожен четвертий або п'ятий пробирається до Німеччини за допомогою контрабандистів", - зазначила Фезер.

Співпраця з прикордонними службами сусідніх країн

Очільниця МВС ФРН також наголосила, що підготовка до відкриття прикордонних КПП відбувається в тісній взаємодії із сусідніми державами. Після того як Чехія висловила готовність посилити співпрацю з німецькою федеральною поліцією, очікується, що таку саму готовність виявить і Польща, пояснила Ненсі Фезер.

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Водночас посадовиця визнала, що самих тільки стаціонарних прикордонних КПП замало. "Ефективними й дієвими для комун будуть лише загальноєвропейські рішення, а саме - прикордонний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, а не на внутрішніх", - зазначила Фезер.

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З осені 2015 року діють тимчасові стаціонарні КПП на кордоні Німеччини з Австрією, нагадує інформагенція dpa.