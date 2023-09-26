  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
МіграціяНімеччина

ФРН хоче відкрити стаціонарні КПП на кордонах

Валерій Сааков
26 вересня 2023 р.

У Берліні сподіваються, що стаціонарні КПП допоможуть стримати масовий приплив мігрантів. Як запевнила очільниця МВС ФРН Фезер, Берлін реалізує ці задуми за згодою сусідніх держав.

https://p.dw.com/p/4WoT0
Контроль на німецько-польському кордоні
Контроль на німецько-польському кордоніФото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Влада Німеччини має намір спорудити на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) задля боротьби з контрабандою людей до ФРН. Відповідні плани Берліна озвучила міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk у вівторок, 26 вересня.

"Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних КПП. Йдеться про запровадження додаткового контролю. Побачимо, що це дасть", - заявила урядовиця.

Читайте також: Уряд ФРН вирішив урізати фінансування на потреби біженців - ЗМІ

За її словами, на цих КПП знадобиться така чисельність персоналу, що дозволила б уникнути черг, щоб люди не почали перетинати кордони в інших місцях. "Якщо нам вдасться затримати контрабандистів, це дуже допоможе, адже у нас зараз складається враження, що кожен четвертий або п'ятий пробирається до Німеччини за допомогою контрабандистів", - зазначила Фезер.

Співпраця з прикордонними службами сусідніх країн

Очільниця МВС ФРН також наголосила, що підготовка до відкриття прикордонних КПП відбувається в тісній взаємодії із сусідніми державами. Після того як Чехія висловила готовність посилити співпрацю з німецькою федеральною поліцією, очікується, що таку саму готовність виявить і Польща, пояснила Ненсі Фезер.

Читайте також: Боротьба з нелегальною міграцією: ЄС посилить моніторинг Середземномор'я

Водночас посадовиця визнала, що самих тільки стаціонарних прикордонних КПП замало. "Ефективними й дієвими для комун будуть лише загальноєвропейські рішення, а саме - прикордонний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, а не на внутрішніх", - зазначила Фезер.

Читайте також: Кількість біженців зростає: суперечка щодо права на притулок у Німеччині

З осені 2015 року діють тимчасові стаціонарні КПП на кордоні Німеччини з Австрією, нагадує інформагенція dpa.

Німеччина полегшить умови працевлаштування мігрантів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Шахед"

РФ атакувала низку регіонів України дронами: є руйнування

Конфлікти26 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Економіка25 вересня 2023 р.01:48 хв.
ЗСУ вже отримали перші американські танки Abrams. Цю інформацію 25 вересня 2023 року підтвердив президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Технології25 вересня 2023 р.
Силует людини на тлі неонових літер AfD під час партійного з'їзду партії "Альтернатива для Німеччини"

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

Конфлікти25 вересня 2023 р.
external

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Здоров'я25 вересня 2023 р.09:12 хв.
В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
external

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Суспільство22 вересня 2023 р.08:07 хв.
На головну сторінку