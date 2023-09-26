ФРН хоче відкрити стаціонарні КПП на кордонах
Влада Німеччини має намір спорудити на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) задля боротьби з контрабандою людей до ФРН. Відповідні плани Берліна озвучила міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk у вівторок, 26 вересня.
"Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних КПП. Йдеться про запровадження додаткового контролю. Побачимо, що це дасть", - заявила урядовиця.
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За її словами, на цих КПП знадобиться така чисельність персоналу, що дозволила б уникнути черг, щоб люди не почали перетинати кордони в інших місцях. "Якщо нам вдасться затримати контрабандистів, це дуже допоможе, адже у нас зараз складається враження, що кожен четвертий або п'ятий пробирається до Німеччини за допомогою контрабандистів", - зазначила Фезер.
Співпраця з прикордонними службами сусідніх країн
Очільниця МВС ФРН також наголосила, що підготовка до відкриття прикордонних КПП відбувається в тісній взаємодії із сусідніми державами. Після того як Чехія висловила готовність посилити співпрацю з німецькою федеральною поліцією, очікується, що таку саму готовність виявить і Польща, пояснила Ненсі Фезер.
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Водночас посадовиця визнала, що самих тільки стаціонарних прикордонних КПП замало. "Ефективними й дієвими для комун будуть лише загальноєвропейські рішення, а саме - прикордонний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, а не на внутрішніх", - зазначила Фезер.
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З осені 2015 року діють тимчасові стаціонарні КПП на кордоні Німеччини з Австрією, нагадує інформагенція dpa.