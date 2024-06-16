У ФРН обговорять надання соцдопомоги українським біженцям

Міністри внутрішніх справ двох земель розкритикували перебування українських чоловіків мобілізаційного віку в ФРН та розмірковують щодо їх соціальної підтримки.

Міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) критикує надання соціальної допомоги у виді "грошей для громадян" (Bürgergeld) українцям, які отримали в Німеччині тимчасовий захист від війни.

Голова загальнонімецької конференції міністрів внутрішніх справ Штюбґен виступив проти виплати "грошей для громадян" українським біженцям, зокрема, "придатним до військової служби чоловікам і жінкам". Про це у неділю, 16 червня, він зазначив у розмові з Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Говорити одночасно про надання максимальної підтримки Україні і водночас субсидувати військовозобов'язаних українців, які втекли з країни, - недоречно", - зазначив Штюбґен.

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Він також висловив думку, що надання соціальної допомоги не дає змоги біженцям працювати, адже дотепер рівень зайнятості українців низький. "Незалежно від цього, рішення про надання українцям "грошей для громадян" засвідчило себе як принципово помилкове", - заявив він.

Також Штюбґен погодився з міністром внутрішніх справ Баварії Йоахімом Геррманном (Joachim Herrmann), який кілька днів тому підняв такі самі питання з наміром обговорити їх на наступній конференції міністрів внутрішніх справ 19-21 червня у Потсдамі.