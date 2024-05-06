Глава МВС землі Гессен хоче сприяти мобілізації українців

Міністри внутрішніх справ федеральних земель Німеччини розмірковують над тим, як реагувати на відмову України видавати закордонні паспорти чоловікам призовного віку, які перебувають закордоном і не стають на військовий облік. Йдеться про те, як Німеччині бути з українськими чоловіками, які перебувають тут, але через невиконання приписів нового закону України щодо мобілізації не зможуть отримати нові паспорти або подовжити протерміновані документи.

Глава МВС федеральної землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck) вважає, що Німеччина не зможе видавати цим чоловікам німецькі посвідчення особи для іноземців. Адже, аргументує Позек, "Україна є правовою державою", а такі посвідчення видаються лише у тому разі, якщо відповідні заяви неможливо подати в країні походження.

Це означає, що для отримання дійсних посвідчень особи українським чоловікам доведеться їхати в Україну. "Ми могли би, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла мати доступ до чоловіків, які втекли закордон, але які можуть бути задіяні у війні", - зазначив Позек, член партії Християнсько-демократичний союз в інтерв'ю телеканалу ARD, оприлюдненому ввечері 5 травня. На переконання політика, в України є зрозумілий інтерес ставити на облік всіх чоловіків призовного віку.

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Рішення не раніше червня

За даними німецьких ЗМІ, глави МВС німецьких земель за участю федерального міністерства внутрішніх справ розпочнуть консультації щодо того, який статус у Німеччині матимуть чоловіки з України без дійсного закордонного паспорта з огляду на відмову України видавати ці документи без військового обліку. Як очікується, рішення міністрів може бути ухвалене у середині червня на наступній конференції земельних міністрів внутрішніх справ.

Водночас від представників різних партій лунають різні заяви щодо майбутнього статусу українських чоловіків у Німеччині. Зокрема, депутат Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) в інтерв'ю ARD висловився за те, щоби давати українцям німецькі посвідчення особи для іноземців замість протермінованих українських паспортів. Політик наголошує на тому, що право відмовитись від військової служби закріплене у німецькій конституції.

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