Депутат ХДС пропонує допомогти Україні повертати чоловіків

Депутат німецького Бундестагу, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу й експерт з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав підтримати зусилля України з мобілізації військовозобов'язаних чоловіків, які проживають у Німеччині.

"У Німеччині проживає щонайменше 200 тисяч українських чоловіків призовного віку, яких бракує Україні, щоб підтримати країну в її оборонній кампанії", - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у вівторок, 7 травня. Він аргументував свою позицію тим, що українські військові, деякі з яких безперервно перебувають на фронті вже майже два роки, терміново потребують підтримки.

Кізеветтер: ФРН могла б призупинити виплату грошової допомоги

"Німеччина повинна підтримати Україну у тому, щоб зробити справедливі пропозиції чоловікам, придатним до військової служби, і заохотити їх до добровільного повернення. У свою чергу, Німеччина могла б, наприклад, призупинити виплату грошової допомоги для цієї групи громадян і допомогти їх виявити та доставити їм сповіщення", - запропонував консервативний політик. За його словами, не всім, кого це може стосуватися, обов'язково доведеться воювати на передовій, адже в Україні відчувається нестача персоналу й в інших сферах.

При цьому Кізеветтер підкреслив, що історично в Німеччині з розумінням ставляться до відмови від військової служби з міркувань совісті. Однак, на його думку, є різниця між добровільним веденням війни країною і боротьбою за її існування в агресивній війні проти неї. "Це питання патріотизму і згуртованості - підтримувати власну країну", - зауважив депутат.

Глава МВС Гессену хоче сприяти мобілізації українців

Днями глава міністерства внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck), який теж є членом ХДС, висловив думку, що Німеччина не зможе видавати українським військовозобов'язаним чоловікам, що не мають чинних національних документів, німецькі посвідчення особи для іноземців. Адже, аргументував він, "Україна є правовою державою", а такі посвідчення видаються лише у тому разі, якщо відповідні заяви неможливо подати в країні походження. Це означає, що для отримання дійсних посвідчень особи українським чоловікам доведеться їхати в Україну. "Ми могли би, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла мати доступ до чоловіків, які втекли за кордон, але які можуть бути задіяні у війні", - зазначив Позек.

За даними німецьких ЗМІ, глави МВС німецьких земель за участю федерального міністерства внутрішніх справ розпочнуть консультації щодо того, який статус у Німеччині матимуть чоловіки з України без дійсного закордонного паспорта з огляду на відмову України видавати ці документи без військового обліку. Як очікується, рішення міністрів може бути ухвалене у середині червня на наступній конференції земельних міністрів внутрішніх справ.

23 квітня уряд України розпорядився видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам мобілізаційного віку лише на території України. У той же день міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.