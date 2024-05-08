Порошенко: ФРН має припинити фінансувати чоловіків з України

Колишній президент України Петро Порошенко рекомендує владі Німеччини припинити фінансувати українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають в країні, і почати натомість надавати ці гроші українській армії. Про це він заявив в інтерв'ю DW у середу, 8 травня, під час з'їзду німецької консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Берліні, відповідаючи на запитання щодо того, чи має Німеччина сприяти поверненню українських чоловіків на батьківщину.

На думку Порошенка, "той, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися". Однак він висловив сумнів у тому, що будь-які дії України чи Німеччини можуть вплинути на позицію тих українських чоловіків, які відмовляються повертатися додому. "Але я дуже рекомендую (Німеччині. - Ред.) щодо цих осіб - чоловіків, які перебувають тут і хто відмовляється повертатися до України - будь ласка, припиніть це фінансувати, і негайно почніть надавати ці гроші Збройним силам України", - закликав експрезидент України.

Заклик почати постачати Україні ракети Taurus

Водночас Порошенко вважає за необхідне надати Україні німецькі далекобійні ракети Taurus. "Адже ми потребуємо цих грошей не лише на протиповітряну оборону - неможливо виграти війну лише з ППО - але і на Taurus, які є дуже потужним аргументом для Росії, щоб вона припинила атакувати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, тому точно отримає вогонь у відповідь", - пояснив Порошенко.

Він також додав, що українцям важко пояснити, чому США постачають Україні ракети ATACMS, Великобританія - ракети Storm Shadow, Франція - ракети Scalp, а ФРН, яка, за словами Порошенка, є "близьким партнером України і лідером ЄС" не постачає ракети Taurus.

Дискусія у ФРН щодо сприяння поверненню чоловіків до України

Після рішення офіційного Києва призупинити надавати консульські послуги чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію, у Німеччині, як і в низці інших країн ЄС, почалася дискусія про те, чи варто державі сприяти поверненню на батьківщину українських чоловіків.

Зокрема, напередодні, 7 травня, депутат німецького Бундестагу, представник ХДС й експерт з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав підтримати зусилля України з мобілізації військовозобов'язаних чоловіків, які проживають у Німеччині. "Німеччина повинна підтримати Україну у тому, щоб зробити справедливі пропозиції чоловікам, придатним до військової служби, і заохотити їх до добровільного повернення. У свою чергу, Німеччина могла б, наприклад, призупинити виплату грошової допомоги для цієї групи громадян і допомогти їх виявити та доставити їм сповіщення", - запропонував політик.

Раніше глава міністерства внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck), який теж є членом ХДС, висловив думку, що Німеччина не зможе видавати українським військовозобов'язаним чоловікам, що не мають чинних національних документів, німецькі посвідчення особи для іноземців. Адже, аргументував він, "Україна є правовою державою", а такі посвідчення видаються лише у тому разі, якщо відповідні заяви неможливо подати в країні походження. Це означає, що для отримання дійсних посвідчень особи українським чоловікам доведеться їхати в Україну. "Ми могли би, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла мати доступ до чоловіків, які втекли за кордон, але які можуть бути задіяні у війні", - зазначив Позек.

За даними німецьких ЗМІ, глави МВС німецьких земель за участю федерального міністерства внутрішніх справ розпочнуть консультації щодо того, який статус у Німеччині матимуть чоловіки з України без дійсного закордонного паспорта з огляду на відмову України видавати ці документи без військового обліку. Як очікується, рішення міністрів може бути ухвалене у середині червня на наступній конференції земельних міністрів внутрішніх справ.

23 квітня уряд України розпорядився видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам мобілізаційного віку лише на території України. У той же день міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

Як чоловікам обмежили консульські послуги через мобілізацію To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video