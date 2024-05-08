Порошенко: ФРН має припинити фінансувати чоловіків з України

Порошенко: ФРН має припинити фінансувати чоловіків з України8 травня 2024 р.
Колишній президент України Петро Порошенко рекомендує владі Німеччини припинити фінансувати українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають в країні, і почати натомість надавати ці гроші українській армії. Про це він заявив в інтерв'ю DW у середу, 8 травня, під час з'їзду німецької консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Берліні, відповідаючи на запитання щодо того, чи має Німеччина сприяти поверненню українських чоловіків на батьківщину.
На думку Порошенка, "той, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися". Однак він висловив сумнів у тому, що будь-які дії України чи Німеччини можуть вплинути на позицію тих українських чоловіків, які відмовляються повертатися додому. "Але я дуже рекомендую (Німеччині. - Ред.) щодо цих осіб - чоловіків, які перебувають тут і хто відмовляється повертатися до України - будь ласка, припиніть це фінансувати, і негайно почніть надавати ці гроші Збройним силам України", - закликав експрезидент України.
Заклик почати постачати Україні ракети Taurus
Водночас Порошенко вважає за необхідне надати Україні німецькі далекобійні ракети Taurus. "Адже ми потребуємо цих грошей не лише на протиповітряну оборону - неможливо виграти війну лише з ППО - але і на Taurus, які є дуже потужним аргументом для Росії, щоб вона припинила атакувати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, тому точно отримає вогонь у відповідь", - пояснив Порошенко.
Він також додав, що українцям важко пояснити, чому США постачають Україні ракети ATACMS, Великобританія - ракети Storm Shadow, Франція - ракети Scalp, а ФРН, яка, за словами Порошенка, є "близьким партнером України і лідером ЄС" не постачає ракети Taurus.
Дискусія у ФРН щодо сприяння поверненню чоловіків до України
Після рішення офіційного Києва призупинити надавати консульські послуги чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію, у Німеччині, як і в низці інших країн ЄС, почалася дискусія про те, чи варто державі сприяти поверненню на батьківщину українських чоловіків.
Зокрема, напередодні, 7 травня, депутат німецького Бундестагу, представник ХДС й експерт з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав підтримати зусилля України з мобілізації військовозобов'язаних чоловіків, які проживають у Німеччині. "Німеччина повинна підтримати Україну у тому, щоб зробити справедливі пропозиції чоловікам, придатним до військової служби, і заохотити їх до добровільного повернення. У свою чергу, Німеччина могла б, наприклад, призупинити виплату грошової допомоги для цієї групи громадян і допомогти їх виявити та доставити їм сповіщення", - запропонував політик.
Раніше глава міністерства внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck), який теж є членом ХДС, висловив думку, що Німеччина не зможе видавати українським військовозобов'язаним чоловікам, що не мають чинних національних документів, німецькі посвідчення особи для іноземців. Адже, аргументував він, "Україна є правовою державою", а такі посвідчення видаються лише у тому разі, якщо відповідні заяви неможливо подати в країні походження. Це означає, що для отримання дійсних посвідчень особи українським чоловікам доведеться їхати в Україну. "Ми могли би, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла мати доступ до чоловіків, які втекли за кордон, але які можуть бути задіяні у війні", - зазначив Позек.
За даними німецьких ЗМІ, глави МВС німецьких земель за участю федерального міністерства внутрішніх справ розпочнуть консультації щодо того, який статус у Німеччині матимуть чоловіки з України без дійсного закордонного паспорта з огляду на відмову України видавати ці документи без військового обліку. Як очікується, рішення міністрів може бути ухвалене у середині червня на наступній конференції земельних міністрів внутрішніх справ.
23 квітня уряд України розпорядився видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам мобілізаційного віку лише на території України. У той же день міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.