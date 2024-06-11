Історична промова Зеленського в Бундестазі. Як це було

Президент України Зеленський втретє від початку війни відвідав Берлін і вперше особисто виступив перед депутатами Бундестагу і подякував їм за підтримку.

Український президент Володимир Зеленський утретє після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Берлін. У вівторок, 11 червня, його прийняв у своїй резиденції президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), після чого Зеленський виступив на відкритті Конференції з відновлення України та звернувся з історичною промовою до депутатів парламенту, в якій подякував громадянам ФРН за підтримку.

Історична промова Зеленського у Бундестазі

Промова Володимира Зеленського була його першим особистим виступом у німецькому Бундестазі. Президент України з'явився у залі засідань парламенту у супроводі президента ФРН Штайнмаєра та канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Депутати зустріли його оплесками. Деякі навіть висловили свої симпатії до України наочно: одні одягнули на солідарність з Україною синьо-жовті шарфи, інші - жовті сукні або сині костюми.

Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) прикріпила на жакет Орден Ярослава Мудрого другого ступеня, який їй вручив Зеленський восени 2022 року.

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Промову президента України німецькі депутати неодноразово переривали оплесками. Депутати від партій, які входять до правлячої коаліції, із захопленням відгукувалися про виступ Зеленського. Так, у розмові з DW депутат від партії "Союз-90/Зелені" Робін Ваґенер (Robin Wagener), один із ініціаторів запрошення Зеленського до Бндестагу, сказав, що його особливо вразив фінал промови, в якій президент вказав на те, що Європа - це континент світу, і що мета України - мир у Європі.

Голова Бундестагу Бербель Бас (л) і Володимир Зеленський Фото: Ralf Hirschberger/Afp Pool/picture alliance

"І в цьому мета нашої підтримки України - мир у Європі", - наголосив Ваґенер. "А Путіну потрібна війна, щоб стабілізувати свою владу", - вважає депутат. Україна, на його думку, "має захищатися так довго, як це буде потрібно, доти, доки Путін не зрозуміє, що військова перемога неможлива". Але, за словами депутата, з російського боку "немає жодної готовності до серйозних мирних переговорів".

Голова парламентського комітету з міжнародних справ із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michael Rоth) сказав, що промова Зеленського ще раз наочно показала, наскільки вдячний президент України Німеччині за підтримку. "Мене дуже порадувало, що він ще раз чітко сказав, що боротьба українського народу - це боротьба за всіх нас. І що наш обов'язок - продовжувати підтримувати Україну, наскільки це можливо". Рот також додав, що з виступу президента Зеленського ще раз стало зрозуміло, що українці також хочуть миру, як і німці: "Але цей мир можливий лише у тому разі, якщо Україна буде вільною та суверенною".

Трибуна уряду у Бундестазі під час промови Зеленського Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Голова комітету Бундестагу з прав людини та гуманітарної допомоги із Вільної демократичної партії (ВДП) Ренате Альт (Renate Alt) оцінила промову Зеленського як "дуже емоційну". За її словами, однозначно відчувається, що для України "на мапу поставлено все". Вона наголосила, що Німеччина продовжить підтримку України і що під час кампанії з виборів до Європарламенту її виборці також наголошували на готовності продовжувати підтримку України.

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Хто бойкотував Зеленського у Бундестазі

Хоча зала засідань під час промови Зеленського була майже заповнена, депутати з проросійських правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та партії "Союзу Сари Ваґенкнехт" бойкотували виступ, як вони заявили, "президента-канюки", чим викликали шквал обурених коментарів з боку інших фракцій - від партій, що входять до правлячої коаліції, та від опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС.

І АдН, і ССВ вимагають припинити постачання зброї Україні та розпочати переговори з Росією. Після виборів до Європарламенту ці партії додали собі політичної ваги. АдН, за попередніми підсумками, посіла друге місце в Німеччині, отримавши в півтора рази більше голосів, ніж на останніх виборах (15,9 відсотка, раніше - 10). А нещодавно створена партія Сари Ваґенкнехт з першої спроби набрала в Німеччині 6,2 відсотка голосів.

Як забезпечували безпеку Зеленського

Депутати після виступу проводили президента оплесками та розійшлися у своїх справах. Але Україна повернеться до порядку денного Бундестагу вже у середу: парламент у рамках формату "актуальна година" обговорить підсумки дводенної конференції з відновлення країни.

Депутати Бундестагу, стоячи, аплодисментами вітають Зеленського, на задньому плані - порожні крісла фракції АдН Фото: Lisi Niesner/REUTERS

По вівторках у Бундестазі зазвичай не буває пленарних засідань, тому парламентарям довелося в останній момент перекроювати свої плани, у тому числі й через те, що виступ Зеленського, як і весь його візит до Берліна, готувався в атмосфері таємності та дотримання надзвичайних заходів безпеки.

Уряд ФРН до останньої хвилини не розповсюджував інформацію про приїзд президента України до Берліна. Першим про візит високопоставленого гостя до німецької столиці повідомило міське транспортне підприємство, яке надіслало пресреліз. У ньому йшлося про "державний візит у рамках конференції з відновлення України", перелік станцій метро, що закриваються, і скасованих автобусних маршрутів.

У всьому Берліні є три готелі, в яких можуть зупинятися гості, які потребують найсерйозніших заходів безпеки. До таких VIP-персон належить і президент України. Готелі Adlon та Intercontinental можна оточити з метою забезпечення безпеки, не зупиняючи рух громадського транспорту. Третій - Waldorf Astoria - розташований буквально через дорогу від важливого пересадочного вузла - вокзалу Zoo, і другого за розміром автобусного хабу міста, звідки починається і де закінчуються півтора десятки міських маршрутів. Тому жителям Берліна довелося зіткнутися із деякими незручностями. Проте місто, яке живе у передчутті чемпіонату Європи з футболу, впоралося з транспортним хаосом.