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СуспільствоНімеччина

Уряд Німеччини не позбавлятиме біженців з України Bürgergeld

Сергій Ромашенко
17 червня 2024 р.

У німецького уряду немає планів скасувати виплату українцям "грошей для громадян". Водночас християнські та вільні демократи вважають, що українські біженці мають працювати, або отримувати меншу допомогу.

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На ярмарку вакансій у Німеччині
На ярмарку вакансій у ФРНФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Уряд ФРН відкинув вимоги виплачувати українським біженцям замість так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld) менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку в Німеччині.

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив у понеділок, 17 червня, що уряд не має планів скорочувати виплати людям, які втекли в Німеччину від російської агресивної війни проти України.

Раніше з аналогічною заявою виступив і заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут (Dominik Ehrentraut). Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дасть змогу прискорити вжиття заходів інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Цим заявам передував заклик прем'єр-міністрів федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчого секретаря фракції ХДС у Бундестазі Торстена Фрая (Thorsten Frei), а також генерального секретаря Вільної демократичної партії (ВДП) Біджана Джір-Сарая (Bijan Djir-Sarai) скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку.

У ФРН живе 260 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, наразі в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти.

За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).

Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль (Maximilian Kall) нагадав, що глави МВС країн Європейського Союзу тільки 13 червня продовжили захисний статус для українців ще на один рік - до березня 2026 року. Біженці з України, яка зазнала нападу Росії, не повинні клопотати про надання їм притулку у ФРН, вони одразу ж отримують права на соціальну допомогу та працевлаштування.

Розмір Bürgergeld і соцдопомоги для шукачів притулку

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро - для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років - по 390 євро, до 5 років - по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку, є дещо меншим - люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство - по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років - по 341 євро, до 5 років - по 312 євро за дитину.

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