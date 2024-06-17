Уряд Німеччини не позбавлятиме біженців з України Bürgergeld

У німецького уряду немає планів скасувати виплату українцям "грошей для громадян". Водночас християнські та вільні демократи вважають, що українські біженці мають працювати, або отримувати меншу допомогу.

Уряд ФРН відкинув вимоги виплачувати українським біженцям замість так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld) менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку в Німеччині.

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив у понеділок, 17 червня, що уряд не має планів скорочувати виплати людям, які втекли в Німеччину від російської агресивної війни проти України.

Раніше з аналогічною заявою виступив і заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут (Dominik Ehrentraut). Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дасть змогу прискорити вжиття заходів інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Цим заявам передував заклик прем'єр-міністрів федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчого секретаря фракції ХДС у Бундестазі Торстена Фрая (Thorsten Frei), а також генерального секретаря Вільної демократичної партії (ВДП) Біджана Джір-Сарая (Bijan Djir-Sarai) скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку.

У ФРН живе 260 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, наразі в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти.

За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).

Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль (Maximilian Kall) нагадав, що глави МВС країн Європейського Союзу тільки 13 червня продовжили захисний статус для українців ще на один рік - до березня 2026 року. Біженці з України, яка зазнала нападу Росії, не повинні клопотати про надання їм притулку у ФРН, вони одразу ж отримують права на соціальну допомогу та працевлаштування.

Розмір Bürgergeld і соцдопомоги для шукачів притулку

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро - для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років - по 390 євро, до 5 років - по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку , є дещо меншим - люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство - по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років - по 341 євро, до 5 років - по 312 євро за дитину.