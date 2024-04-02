Послуги та житло: у ЄС назвали проблеми біженців з України

Українським біженцям вдалося знайти тимчасову роботу в ЄС та Норвегії, проте досі залишаються перешкоди для доступу до довгострокової праці та публічних послуг, зазначив Європейський фонд покращення умов життя та праці.

Українським біженцям вдалося знайти тимчасову роботу в Європейському Союзі (ЄС) та Норвегії, проте досі залишаються перешкоди для їхнього доступу до довгострокової роботи та публічних послуг, зокрема житла. Про це ідеться у новому звіті Європейського фонду покращення умов життя та праці (Eurofound), опублікованому у вівторок, 2 квітня.

У звіті зазначається, що більшість українських біженців - це жінки, і значна частина з них "має сімейні обов'язки та обов'язки з догляду". "Хоча було запроваджено численні інноваційні заходи для вирішення проблем інтеграції та працевлаштування, наприклад, найм українських педагогів у дитячі садки та школи, брак потенціалу та перешкоди у визнанні кваліфікацій перешкоджають довгостроковим рішенням", - зазначає Eurofound.

Фонд вказує, що попри позитивний рівень інтеграції на ринку праці "полегшення доступу до публічних послуг і житла було проблемою". "Основні умови соціального забезпечення та послуг мають бути краще пристосовані до особливих потреб біженців", - йдеться у звіті.

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Потрібні довгострокові рішення

Eurofound у своєму звіті наголошує, що у майбутньому "потрібні довгострокові житлові рішення, включаючи масштабні інвестиції в будівництво нових будинків і переобладнання існуючих, зношених або енергонеефективних будівель у відповідне житло". "Існує також потреба покращити доступ до медичних послуг у більшості країн, зокрема до послуг психічного здоров'я. Ці питання також хвилюють громадян ЄС", - зазначає фонд.

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Голова відділу соціальної політики Eurofound Массіміліано Маскеріні наголосив, що після понад двох років з початку повномасштабного російського вторгнення українським біженцям потрібні "більш сталі рішення". За його словами, великий потік українських біженців "припав на час, коли багато держав-членів ЄС стикалися з уже існуючими проблемами з наданням публічних послуг та житла".

"Для ефективного реагування в довгостроковій перспективі потрібні доступні рішення щодо житла, які забезпечуватимуть стабільність, безперервність навчання дітей і молоді, кращу інтеграцію в місцеві шкільні системи та місцеві громади, а також кращі перспективи більш стабільної роботи", - зазначив він.