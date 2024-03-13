Усе більше біженців з України хочуть залишитися за кордоном

За межами України після війни можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн біженців, прогнозують дослідники Центру економічної стратегії. За два роки цей показник зріс на 20 відсотків.

Кількість українців, які виїхали за межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії і вже не планують повертатись на батьківщину за два роки збільшилася на 20 відсотків. Попри це, 61 відсоток втікачів ще готові повернутись після завершення війни Росії проти України. Такими є результати нового дослідження щодо українських втікачів від війни, яке оприлюднив у Києві 12 березня Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Біженців стало менше, ніж нараховували раніше

Загальна кількість українців за кордоном становить 4,9 мільйонів осіб, підрахували автори нового дослідження ЦЕС. У Європі найбільше українських біженців, а саме 1,3 мільйона, лишилися в Німеччині, на другом місці - Польща, де нараховується 951,6 тисяч біженців з України, на третьому - Чехія з показником у 381,2 тисяч українських втікачів від війни. Ще понад 700 тисяч осіб виїхали з України до США, Канади та Великої Британії.

230 тисяч виїхали в Європу через Росію та Білорусь, а ще 1,3 мільйони виїхали до РФ та Білорусі і там залишилися.

Дані щодо кількості українських біженців за кордоном не збігаються з оновленими результатами дослідження Управління верховного комісара ООН з прав людини, де кількість українських втікачів у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювалася у понад 6 мільйонів осіб, а загалом у світі - у 6,48 мільйона. Дослідниця ЦЕС Дарія Михайлишина пояснила це різницею в методиці досліджень.

"Зараз ми використовуємо дані ООН за 2022 рік і дані Держприкордонслужби України за 2023 рік. Це пов'язано з тим, що ми помітили велику різницю між даними ООН та даними прикордонників України й сусідніх держав", - сказала Михайлишина.

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Скільки біженців може повернутися в Україну

Дослідники ЦЕС оцінили повернення українських біженців після війни за трьома сценаріями - оптимістичним, середнім та песимістичним. Згідно з оптимістичним сценарієм, до України з-за кордону повернеться 2,2 мільйона біженців, за песимістичним - 1,2 мільйона осіб.

Серед факторів, що стимулювали б повернення на батьківщину, опитані назвали закінчення війни, припинення бойових дій та повітряних ударів, вищий рівень життя в Україні та можливість знайти добре оплачувану роботу.

При цьому жінок, що прагнуть повернення на батьківщину на 55 відсотків більше, ніж чоловіків. Дослідники пояснюють це тим, що чоловіки можуть побоюватися неможливості повторного виїзду за кордон, або покарання в разі його незаконного перетину.

Як повернути українців додому

За результатами свого дослідження, фахівці ЦЕС рекомендують урядові посилити співпрацю з ЄС з повернення українців після війни, запланувати швидку повоєнну відбудову потерпілих регіонів, передбачити допомогу людям на час відбудови, посилити комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва, спростити реінтеграцію дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських вишів, дати біженцям можливості вільного переміщення та вибору місця проживання, аналогічно з правами громадян Євросоюзу.

Своєю чергою, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова нагадала, що головною умовою свого повернення в Україну українці називають безпеку. Лібанова застерегла від планів надати преференції тим, хто повертатиметься з-за кордону. "В нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, і ми не можемо допустити, щоб люди, які повертаються з-за кордону, хоч щось отримували більше, ніж ті, хто зараз в центральній чи в західній Україні", - сказала вона.

З цим погодилася й перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Вона повідомила про плани уряду створювати умови, за яких люди в Україні будуть мати можливість мати якісне індивідуальне житло, працевлаштування й перенавчання людей. "Нам потрібно конкурувати з творенням умов з точки зору безпеки, економічної самостійності, комфорту для проживання людей, що дозволить нам, коли ми станемо країною ЄС, конкурувати за людський капітал і говорити про повернення наших мігрантів", - зазначила Марчак.