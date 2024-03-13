Посол: Польща не заохочуватиме українців повертатися додому

Українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці, наголосив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW.

Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців в Україну - не заохочуватиме і не перешкоджатиме їм. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вінтерв'ю DW, опублікованому у середу, 13 березня.

Відповідаючи на питання щодо планів Польщі сприяти поверненню українських біженців в Україну, Гузи відповів: "Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні".

Водночас дипломат зауважив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці. "Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", - додав Гузи.

"Польща - не місце, де можна жити комфортно на пільги"

Посол також зауважив, що наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців у Польщі. Спецзахист і право на виплати для біженців у цій країні діють до кінця червня цього року, тоді як Рада Європейського Союзу продовжила їх до березня 2025 року.

"Польща не є державою, яка соціально сильно забезпечує своїх громадян, тобто це не те місце, де можна комфортно жити на пільги і так далі. Тому деякі люди, наприклад, зі зрозумілих причин вирішують переїхати з Польщі до Німеччини, наприклад, до більш щедрої в цьому плані країни. Однак я переконаний, що ми маємо справу з тимчасовим рішенням, поки польський уряд думає про те, як врегулювати це в довгостроковій перспективі", - зауважив посол.

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"Тиск" на ЄС щодо повернення українців

У січні в західних ЗМІ вийшло декілька матеріалів, в яких йшлося про бажання українських посадовців "стимулювати" повернення українців додому через обмеження їхньої підтримки закордоном.

Спочатку радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в інтерв'ю Tages-Anzeiger заявив, що країни, які прихистили українців, мають припинити підтримувати їх, аби вони повернулися додому покращувати економіку. Після хвилі обурення цими словами він поскаржився, що ці слова "висмикнули з контексту".

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Згодом видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС з проханням, щоб майбутні міграційні правила допомогли сприяти поверненню більшої кількості українських біженців у 2025 році і навіть чинить "певний тиск" щодо посилення майбутніх правил для повернення людей.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для повернення українців з-за кордону необхідно створювати відповідні стимули - "більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації.