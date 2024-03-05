Шмигаль про повернення українців: про адмінзаходи не йдеться

Україна має посилити економіку і створити стимули для повернення людей, які виїхали закордон, наголосив глава українського уряду Денис Шмигаль.

Щоб українці поверталися додому з-за кордону необхідно створювати відповідні стимули, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 5 березня.

"Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що саме на створення цих стимулів спрямовані такі програми, як єВідновлення, єОселя, "гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу". Також Шмигаль повідомив, що уряд планує виділити 9,3 мільярда гривень на подальше відновлення у 13 регіонах з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Прем'єр зауважив, що уряд вже має "дорожню карту" посилення економіки України. Вона, серед іншого, передбачає залучення інвестицій. "Тут інтенсивно працюємо з партнерами для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо", - повідомив він.

"Певний тиск" на ЄС для повернення українців

У січні в західних ЗМІ вийшло декілька матеріалів, в яких йшлося про бажання українських посадовців "стимулювати" повернення українців додому через обмеження їхньої підтримки закордоном.

Спочатку радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в інтерв'ю Tages-Anzeiger заявив, що країни, які прихистили українців, мають припинити підтримувати їх, аби вони повернулися додому покращувати економіку. Після хвилі обурення цими словами він поскаржився, що ці слова "висмикнули з контексту".

Згодом видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС з проханням, щоб майбутні міграційні правила допомогли сприяти поверненню більшої кількості українських біженців у 2025 році і навіть чинить "певний тиск" щодо посилення майбутніх правил для повернення людей.

Після цього віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що українська влада не має прямої позиції щодо того, що біженці мають повертатися додому, тому їм потрібно скорочувати допомогу.

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