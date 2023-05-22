Програма "єВідновлення": постраждалих багато, грошей мало

В Україні ажіотаж через програму з надання державою грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Однак постраждалі сумніваються, що грошей вистачить на все.

В Україні з 10 травня почала діяти програма державної допомоги у відновленні пошкодженого через бойові дії житла "єВідновлення". Як повідомляється на урядовому порталі, українці зможуть отримати до 200 тисяч гривень на швидкий ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну. Заявку на компенсацію постраждалі можуть подати у спрощеному вигляді через портал чи додаток "Дія", а гроші отримати на спеціально відкритий картковий рахунок в одному з банків, які беруть участь у програмі.

В умовах програми "єВідновлення" вказано, що кошти за програмою нараховуються, якщо житло пошкоджене через напад Росії після 24 лютого 2022 року, розміщене на неокупованій території України, підлягає відновленню та не було відремонтоване власним коштом. Територіально допомога не обмежена прифронтовою лінією чи звільненими територіями. Якщо пошкодження внаслідок російського ракетного обстрілу сталося на заході чи в центральних областях України, постраждалі і там можуть отримувати гроші від програми "єВідновлення". Однак на практиці не все так просто, як здається на перший погляд.

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Спрощена процедура побудована на довірі

За перші дні дії програми на участь у "єВідновлення" постраждалі подали майже 12 тисяч заявок. Як розповіла DW заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна, найбільше заявок надійшло з Харківської, Київської та Миколаївської областей. За її словами, 56 відсотків заявок стосуються допомоги у відновленні квартири, 43 відсотки - приватного будинку, менше одного відсотка - інших житлових приміщень. "З перших днів система технічно не була готова прийняти стільки багато заявок. Зараз, з технічної точки зору, все працює. Заявку залишити не складно - кожен громадянин, житло якого зазнало пошкоджень і який може підтвердити, що це сталося внаслідок російської агресії, в "Дії" може повідомити про це, завантаживши документи про право власності і фото пошкоджень", - пояснює Азархіна.

Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Після надсилання заявки орган місцевого самоврядування, де знаходиться пошкоджене житло, протягом місяця зобов'язаний обстежити це житло і підтвердити руйнування і пошкодження, описані в заявці. Далі автоматично, відповідно до інформації наданої людиною, робиться розрахунок суми, яку буде перераховано на відкритий людиною спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми, зауважує заступниця міністра. У цій програмі беруть участь Абанк, Monobank, ПриватБанк, ПУМБ і Sense Bank.

"Розмір допомоги може коливатися в залежності від пошкоджень, але буде не більше 200 тисяч гривень. Ця цифра була аналітично виведена експертами міністерства та Світового банку, аналізуючи існуючий рівень витрат на дрібні ремонти. І саме ця сума може бути надана людям без ускладнених бюрократичних процедур, допомога максимально спрощена і побудована на довірі", - наголошує Олександра Азархіна.

Вона вказує, що отримані на спецрахунок гроші державної допомоги людина може використати або на будівельні матеріали, або на будівельні роботи. За словами держслужбовиці, це контролюватиметься завдяки MCC-кодам (Merchant Category Code), які закріплені за категорією бізнесу. За допомогою цього чотиризначного коду платіжні системи "розуміють", чим займається торговий об'єкт. Тобто, якщо державна допомога виділяється на будівельні матеріали чи роботи, то розрахуватися у продуктовій крамниці нею не вийде. "Це так звана підтримка бізнесу по-білому. Розрахуватися можна лише спецкарткою через POS-термінал. Ми цю технологію тестували, коли люди отримували "ковідну тисячу". Зрозуміло, що у маленьких селах розрахуватися через POS-термінал може бути важко, то ми просимо малий бізнес об’єднуватися та все ж таки придбати такі термінали", - зазначає Азархіна.

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На державну допомогу українці не дуже розраховують

Однак попри спрощеність і технологічність отримання державної допомоги, багато з тих, хто має пошкоджене через російські обстріли житло, не поспішають подавати заявки на "єВідновлення". У Харківській області, де зараз найбільше пошкоджених будинків люди здебільшого покладаються самі на себе, констатує голова правління інформаційного центру "Майдан моніторинг" Наталя Зубар. Її організація допомагає обласній Службі безпеки України документувати пошкодження і руйнування житла, об'єктів інфраструктури та національних пам'яток для проведення подальших розслідувань, відкриття кримінальних проваджень та подачі міжнародних судових позовів щодо відшкодування збитків за зруйноване. "Рівень пошкоджень і руйнувань житла різний. Північна частина Харкова і села навкруги дуже пошкоджені. Більшість людей здебільшого сподіваються на волонтерів чи якісь міжнародні фонди, аніж допомогу держави", - каже Наталя Зубар.

У таких будинках знайти сусідів дуже складно Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photos/picture alliance

Жителька Куп'янська Людмила зараз не знає на кого сподіватися, адже стикнулася з тим, що для підтвердження пошкоджень будинку, де раніше проживали її батьки, їй треба свідчення сусідів. Однак дехто з сусідів загинув від російських обстрілів, дехто виїхав. "Я дзвонила на гарячу лінію "єВідновлення", бо батьківськи дім постраждав. То там відверто оператор сказав, що якщо у вас бойові дії ще там, то немає сенсу поки подаватися. Бо можуть ще були прильоти. Тож самотужки дах залили та вікна скотчем та кульками закрили, щоб вода від дощів не потрапляла", - ділиться з DW Людмила.

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Окрім цього, як з'ясувалося, безпроблемно податися на програму можна лише тоді, коли інформація про житло міститься у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо квартира чи будинок не були приватизовані або відсутні документи, то скористатися державною допомогою буде важче - спочатку треба відновити документи чи внести інформацію про нерухомість в реєстр. Щоправда, міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України вже підготувало детальну інструкцію, як діяти у такому випадку.

На всіх грошей не вистачить?

А ще люди побоюються, що виділених грошей на все і всіх не вистачить. "У нас під поріг було два прильоти і перший поверх повністю пошкоджений, пробита стіна. Ми зробили консервацію будинку, вставили двері тимчасові, стіну укріпили. Тому ми вивчаємо програму та хотіли б більше податися на іншу програму, там де гроші виділяються через адміністрацію на повний ремонт. Бо цих 200 тисяч ні на що не вистачить, навіть щоб стіну перекласти", - каже жителька Гостомеля Вікторія, будинок якої постраждав від обстрілів російської армії ще в березні минулого року.

У багатьох випадках на відновлення будинків чи квартир 200 тисяч гривень замало Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Кабінет міністрів виділив на "єВідновлення" 4,4 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, куди направляють арештовані активи російських банків і підсанкційних осіб. Якщо припустити, що всі, хто подають заявку на державну допомогу отримають максимально по 200 тисяч гривень, то виділених коштів приблизно має вистачити лише на 22 тисячі об'єктів пошкодженого житла. Натомість тих, кому потрібна допомога на відновлення житла, набагато більше.

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Це розуміють в уряді. "За нашими аналітичними даними, які ми рахували спільно зі Світовим банком, через російську агресію житло пошкоджене десь у двох мільйонів українців. Якщо спиратися на аналітику облдержадміністрацій, то зафіксовано щонайменше 18 тисяч багатоквартирних і 42 тисячі приватних будинків у різних регіонах, які потребують відновлення. При цьому у реєстрі пошкодженого та знищеного майна є 80 тисяч повідомлень про руйнування інфраструктури. Тому ми шукаємо інші джерела фінансування програми", - зазначає Олександра Азархіна. Український уряд розраховує, що у майбутньому це можуть бути гранти Світового банку.