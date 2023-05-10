  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Вибиті вікна у приватному будинку внаслідок обстрілу з боку РФ, квітень 2022 року
Вибиті вікна у приватному будинку внаслідок обстрілу з боку військ РФ, квітень 2022 рокуФото: Thomas Peter/REUTERS
СуспільствоУкраїна

В Україні запрацювала програма держдопомоги "єВідновлення"

Олександр Куницький
33 хв. тому

За допомогою "єВідновлення" українці зможуть отримати гроші на ремонт житла, яке зазнало незначних пошкоджень під час війни. Максимальна сума виплати складає 200 тисяч гривень.

https://p.dw.com/p/4R9VB

В Україні у середу, 10 травня, запрацювала  програма державної допомоги "єВідновлення" з відшкодування коштів за пошкоджене житло внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто може отримати виплати

Скористатись програмою можуть всі громадяни, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ після 24 лютого 2022 року, підлягає відновленню, знаходиться на неокупованій території України та яке ще не було відремонтоване. "Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо", - наголошують в мінрозвитку громад.

Водночас громадяни, які вже відремонтували своє житло, не можуть претендувати на державну допомогу, уточнюють в пресслужбі. "Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як уточнив очільник відомства Олександр Кубраков, до кінця цього року планується запуск механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923, який набере чинності 22 травня.

Читайте також: Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Як подати заявку на допомогу "єВідновлення"

Аби отримати допомогу через програму "єВідновлення", потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку "Дія", а згодом - через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Після цього, як зазначають у пресслужбі, потрібно відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми: "Монобанк", "ПриватБанк", "Сенс Банк", "А-Банк", "ПУМБ". Потім необхідно заповнити заяву на компенсацію через застосунок "Дія". На наступному етапі спеціальна комісія розгляне заяву, огляне пошкоджене майно, внесе дані в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму відшкодування.

Читайте також: Як Київ відбудовує пошкоджені від російських обстрілів будинки

Де і протягом якого часу можна витратити кошти

Як уточнили в пресслужбі "Дії", максимальна сума виплати в рамках програми "єВідновлення" складає 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування на придбання будівельних матеріалів, заміну вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Втім, витратити ці гроші можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь в програмі через портал "Дія".

Зазначається, що порядок компенсації був розроблений міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" та Світового банку.

Наразі, за даними мінрозвитку громад, з 24 лютого 2022 року в Україні було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків?

Перший зруйнований у війні будинок у Києві через пів року

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибиті вікна у приватному будинку внаслідок обстрілу з боку РФ, квітень 2022 року

В Україні запрацювала програма держдопомоги "єВідновлення"

Суспільство33 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Виступ української співачки Aljoscha на сцені "Євробачення"

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Культура8 год. тому
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський після пресконференції у Києві, 9 травня 2023

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

Політика22 год. тому
external

Як українські ветерани засновують бізнес

Як українські ветерани засновують бізнес

Суспільство23 год. тому09:32 хв.
Розміщення біженців в Берліні

Німці більше не готові приймати біженців? Cуперечка у ФРН

Німці більше не готові приймати біженців? Cуперечка у ФРН

Суспільство23 год. тому
Акція протесту в Белграді проти насильства

Чи вдасться владі Сербії роззброїти громадян?

Чи вдасться владі Сербії роззброїти громадян?

Політика23 год. тому
Передвиборчий плакат на підтримку Ердогана в Стамбулі

Ердоган - не фаворит: що треба знати про вибори в Туреччині

Ердоган - не фаворит: що треба знати про вибори в Туреччині

Політика24 год. тому
На головну сторінку