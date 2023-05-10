В Україні запрацювала програма держдопомоги "єВідновлення"

За допомогою "єВідновлення" українці зможуть отримати гроші на ремонт житла, яке зазнало незначних пошкоджень під час війни. Максимальна сума виплати складає 200 тисяч гривень.

В Україні у середу, 10 травня, запрацювала програма державної допомоги "єВідновлення" з відшкодування коштів за пошкоджене житло внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто може отримати виплати

Скористатись програмою можуть всі громадяни, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ після 24 лютого 2022 року, підлягає відновленню, знаходиться на неокупованій території України та яке ще не було відремонтоване. "Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо", - наголошують в мінрозвитку громад.

Водночас громадяни, які вже відремонтували своє житло, не можуть претендувати на державну допомогу, уточнюють в пресслужбі. "Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як уточнив очільник відомства Олександр Кубраков, до кінця цього року планується запуск механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923, який набере чинності 22 травня.

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Як подати заявку на допомогу "єВідновлення"

Аби отримати допомогу через програму "єВідновлення", потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку "Дія", а згодом - через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Після цього, як зазначають у пресслужбі, потрібно відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми: "Монобанк", "ПриватБанк", "Сенс Банк", "А-Банк", "ПУМБ". Потім необхідно заповнити заяву на компенсацію через застосунок "Дія". На наступному етапі спеціальна комісія розгляне заяву, огляне пошкоджене майно, внесе дані в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму відшкодування.

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Де і протягом якого часу можна витратити кошти

Як уточнили в пресслужбі "Дії", максимальна сума виплати в рамках програми "єВідновлення" складає 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування на придбання будівельних матеріалів, заміну вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Втім, витратити ці гроші можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь в програмі через портал "Дія".

Зазначається, що порядок компенсації був розроблений міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" та Світового банку.

Наразі, за даними мінрозвитку громад, з 24 лютого 2022 року в Україні було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video