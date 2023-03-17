Зеленський підписав закон про компенсацію за знищене житло

Президент України підписав закон про отримання компенсації за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. Його дія не поширюється на об'єкти, які перебували на окупованих з 2014 року територіях.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 березня, підписав закон про компенсацію за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно. Це випливає з картки законопроєкту на сайті українського парламенту.

Закон передбачає створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого внаслідок збройного вторгнення РФ в Україну житла і порядок компенсації за нього.

Виплати надаватимуться винятково за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. Однак закон не поширюється на об'єкти, які на дату запровадження воєнного стану розташовувалися на тимчасово окупованих територіях.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло?

Власники квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави фінансувати придбання житла (зокрема, збудованого в майбутньому) в межах визначеної суми, тоді як власники приватних будинків матимуть вибір між отриманням сертифіката та грошовою компенсацією.

Закон не встановлює граничного розміру компенсацій, як і обмеження за місцем розташування, типом і площею нового житла, профінансованого сертифікатом. Водночас якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, залишок компенсації виплачуватиметься тільки за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

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Термін подання заяви про отримання компенсації - під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування. Використовувати сертифікат можна протягом п'яти років від дня його видачі, при цьому відчужувати житло (крім успадкування) заборонено на п'ять років.

Звідки гроші?

Згідно з документом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети, кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з РФ та інші.

Раніше повідомлялося, що через "Дію" українці подали вже понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла.