Рада впорядкувала механізм компенсацій за зруйноване житло

Подати заяву на отримання компенсації за зруйноване житло можна під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування, а скористатися - протягом п'яти років від дня видачі сертифіката.

Верховна Рада України cхвалила в цілому законопроєкт №7198 щодо створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого внаслідок збройного вторгнення РФ в Україну житла і порядок компенсації за нього. Відповідний законопроєкт на засіданні в четвер, 23 лютого, підтримали 275 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом закону, компенсації надаватимуться винятково за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. Однак закон не поширюється на об'єкти, які на дату запровадження воєнного стану розташовувалися на тимчасово окупованих територіях.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло і звідки гроші?

Власники квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави фінансувати придбання житла (зокрема, збудованого в майбутньому) в межах визначеної суми, тоді як власники приватних будинків матимуть вибір між отриманням сертифіката та грошовою компенсацією.

Законопроєкт не встановлює граничного розміру компенсацій, як і обмеження за місцем розташування, типом і площею нового житла, профінансованого сертифікатом. Водночас якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, залишок компенсації виплачуватиметься тільки за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

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Термін подання заяви про отримання компенсації - під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування. Використовувати сертифікат можна протягом п'яти років від дня його видачі, при цьому відчужувати житло (крім успадкування) заборонено на п'ять років.

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Згідно з законопроєктом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети, кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з РФ та інші.

Раніше повідомлялося, що через "Дію" українці подали вже понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла.