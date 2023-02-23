  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Зруйнований будинок у селі Максимільянівка на Донеччині
Зруйнований будинок у селі Максимільянівка на ДонеччиніФото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Рада впорядкувала механізм компенсацій за зруйноване житло

Максим Сидоржевський
39 хв. тому

Подати заяву на отримання компенсації за зруйноване житло можна під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування, а скористатися - протягом п'яти років від дня видачі сертифіката.

https://p.dw.com/p/4NtSR

Верховна Рада України cхвалила в цілому законопроєкт №7198 щодо створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого внаслідок збройного вторгнення РФ в Україну житла і порядок компенсації за нього. Відповідний законопроєкт на засіданні в четвер, 23 лютого, підтримали 275 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом закону, компенсації надаватимуться винятково за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. Однак закон не поширюється на об'єкти, які на дату запровадження воєнного стану розташовувалися на тимчасово окупованих територіях

Як отримати компенсацію за зруйноване житло і звідки гроші?

Власники квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави фінансувати придбання житла (зокрема, збудованого в майбутньому) в межах визначеної суми, тоді як власники приватних будинків матимуть вибір між отриманням сертифіката та грошовою компенсацією.

Законопроєкт не встановлює граничного розміру компенсацій, як і обмеження за місцем розташування, типом і площею нового житла, профінансованого сертифікатом. Водночас якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, залишок компенсації виплачуватиметься тільки за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

Читайте також: Як відновлюють зруйноване війною житло на Чернігівщині

Термін подання заяви про отримання компенсації - під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування. Використовувати сертифікат можна протягом п'яти років від дня його видачі, при цьому відчужувати житло (крім успадкування) заборонено на п'ять років.

Читайте також: Компенсація за знищене житло в Україні: що можна зробити уже зараз

Згідно з законопроєктом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети, кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з РФ та інші.

Раніше повідомлялося, що через "Дію" українці подали вже понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла.

Модульний будиночок "під ключ"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

російські танки

Українські військові зафіксували рух колон РФ на півночі

Конфлікти6 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Марта Юзьків та її чоловік Сергій Чорний

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Конфлікти6 год. тому
external

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Конфлікти5 год. тому02:49 хв.
external

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Суспільство7 год. тому03:11 хв.
Фури на кордоні Білорусі та Польщі

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Політика22 год. тому
Фейки

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Суспільство22 лютого 2023 р.17:37 хв.
Ukraine-Konflikt - Demonstration in Berlin

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

Суспільство22 лютого 2023 р.01:09 хв.
На головну сторінку