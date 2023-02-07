  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Українські артилеристи в боях поблизу Бахмута
Українські артилеристи в боях поблизу Бахмута, лютий 2023 рокуФото: Marko Djurica/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Валерій Сааков
1 год. тому

Депутати Ради підтримали більшістю голосів пропозицію Зеленського подовжити дію воєнного стану й мобілізації на 90 діб.

https://p.dw.com/p/4NBTb

Верховна Рада Україна підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського подовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 19 лютого на 90 діб, тобто до 20 травня. Під час пленарного засідання в вівторок, 7 лютого, законодавці підтримали переважною більшістю голосів внесені раніше президентом відповідні законопроєкти - №8419 і №8420. Перший нормативний акт підтримали 348, а другий - 344 нардепи, повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Тelegram-каналі.

"Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада", - нагадав у дописі законодавець.

Читайте також: Морякам дозволили виїжджати з України за погодженням військкоматів

У пояснювальній записці до обох законопроєктів наголошується, їхнє ухвалення сприятиме відбиттю збройної агресії Росії проти України, нагадують "Українські Новини".

Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські артилеристи в боях поблизу Бахмута

Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олексій Резніков

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

Політика19 год. тому
Наслідки землетрусу в Туреччині

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Катастрофи21 год. тому11 фото
Виборчий плакат "Альтернативи для Німеччини"

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

Політика6 лютого 2023 р.
external

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Суспільство6 лютого 2023 р.10:56 хв.
Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Політика3 лютого 2023 р.
На головну сторінку