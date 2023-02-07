Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Верховна Рада Україна підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського подовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 19 лютого на 90 діб, тобто до 20 травня. Під час пленарного засідання в вівторок, 7 лютого, законодавці підтримали переважною більшістю голосів внесені раніше президентом відповідні законопроєкти - №8419 і №8420. Перший нормативний акт підтримали 348, а другий - 344 нардепи, повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Тelegram-каналі.

"Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада", - нагадав у дописі законодавець.

Читайте також: Морякам дозволили виїжджати з України за погодженням військкоматів

У пояснювальній записці до обох законопроєктів наголошується, їхнє ухвалення сприятиме відбиттю збройної агресії Росії проти України, нагадують "Українські Новини".