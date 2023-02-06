Зеленський пропонує ВР подовжити воєнний стан

На розгляд парламенту глава держави вніс два законопроєкти, що передбачають подовження дії воєнного стану в Україні ще на три місяці, а також пролонгацію загальної мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо пролонгування терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти №8419 та №8420 зареєстровані у парламенті у понеділок, 6 лютого, повідомляє сайт Верховної Ради.

Згідно із законопроєктом №8419, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб з 05:30 19 лютого поточного року, тобто до 20 травня. Другий законопроєкт передбачає подовження так само на 90 діб строку проведення загальної мобілізації з 19 лютого 2023 року.

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Таким чином парламент уже не вперше голосуватиме за подовження воєнного стану з початку повномасштабної війни Росії проти України. Досі подібні рішення ухвалювалися зокрема 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року.