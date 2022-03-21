Дія - портал та додаток для користування державними послугами онлайн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "додаток Дія".

Портал Дія запущено в Україні в рамках проєкту Цифрова держава. Встановлений на мобільному пристрої додаток "Дія" дає змогу користуватися державними послугами онлайн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.