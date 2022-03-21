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Дія

Дія - портал та додаток для користування державними послугами онлайн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "додаток Дія".

Портал Дія запущено в Україні в рамках проєкту Цифрова держава. Встановлений на мобільному пристрої додаток "Дія" дає змогу користуватися державними послугами онлайн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця

Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця 21.03.2022

Аби підтримати громадян під час війни Кабінет міністрів України, запровадив ряд заходів. Зокрема, щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців.
Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси

Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси 16.03.2022

В Україні з'явився закон, що дозволяє державним органам використовувати хмарні сервіси. Влада сподівається, що це знизить ризик корупції під час закупівель обладнання та зменшить витрати з бюджету.
Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси

Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси 17.02.2022

DDoS атака могла бути способом приховати інші руйнівні дії, вважає відомий український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Чи зможе Україна знайти замовника та наскільки вона захищена у кібервійні - в інтерв'ю DW.
єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою 02.02.2022

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом.
Українська кіберполіція переконує, що Дію не зламували

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували 23.01.2022

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію

В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію 19.12.2021

Усі щеплені українці можуть отримати тисячу гривень в рамках "єПідтримки". Гроші можна витратити на книги, спортзали, концерти чи поїздки. Щоб скористатися послугою в 2021 році, необхідно подати заявку до 29 грудня.
Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень

Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень 08.12.2021

Президент затвердив зміни до держбюджету, яким виділяється вісім мільярдів гривень на виплати повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам.

Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів

Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів 18.11.2021

Компанії, які хочуть, щоб у їхніх закладах можна було розплатитись тисячею гривень, обіцяною вакцинованим громадянам президентом України Водимиром Зеленським, мають подати заявку через "Дію".
У Зеленського пояснили, хто і як отримає тисячу гривень за вакцинацію

У Зеленського пояснили, хто і як отримає тисячу гривень за вакцинацію 16.11.2021

Обіцяна президентом тисяча гривень матиме вигляд ваучера або сертифіката. Отримати її зможе кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.
Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому

Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому 15.11.2021

Програма заохочення щепитися від COVID-19 запрацює 19 грудня і буде доступною через додаток "Дія". Для тих, хто не користується ним, буде альтернативний варіант отримати гроші, анонсував президент Володимир Зеленський.
Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через Дію

Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через "Дію" 15.09.2021

Кабмін України схвалив експериментальний проєкт розмитнення автомобілів через портал і додаток "Дія". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це дозволить зробити розмитнення швидко і без корупції.
У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей

У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей 20.08.2021

Після оновлення мобільного додатку "Дія" українці зможуть згенерувати цифрові COVID-сертифікати для подорожей до ЄС, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

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