Вперше в світі: у "Дії" тестують шлюб онлайн

Українці скоро зможуть подати заяву про шлюб зі смартфону та офіційно реєструвати його на церемонії відеозв'язком. Поки "революційну послугу" тестують добровольці.

На порталі та в мобільному застосунку для користування державними послугами "Дія" з'явилась в тестовому режимі можливість реєстрації шлюбу онлайн. Про це в середу, 29 травня, повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До бета-тесту послуги можуть долучитися пари, які відповідають таким критеріям: повнолітні громадяни України; мають ідентифікаційний код, ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у у "Дії"; неодружені або офіційно розлучені.

"Перший офіційний онлайн-шлюб у світі"

"Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі. Записуйтесь на бета-тест, діліться фідбеком і першими випробуйте цей український Лас-Вегас", - написав Федоров у Telegram.

За його словами, послуга стане доступною в додатку для всіх "вже скоро".

Українці зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його зі смартфону. "Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію", а фізичний документ пара може замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні "Укрпошти", - пояснив міністр.

У мінцифрі зауважують, що "революційний сервіс першого офіційного шлюбу відеозв'язком у світі" буде особливо актуальним для військових і пар, які через війну не можуть бути поруч.

Нагадаємо, "Дію" запустили в 2019 році. За цей час там з'явилась низка нових сервісів: від реєстрації кандидатів на всиновлення до обміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі. Над самим застосунком, першу версію якого безкоштовно писала приватна компанія EPAM, тепер працює окреме державне підприємство.