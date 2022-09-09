Як Київ відбудовує пошкоджені від обстрілів будинки

Через масовані ракетні обстріли російської армії у Києві з початку війни пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Незважаючи на те, що війна триває, у столиці йде відбудова. Закінчити роботи на низці об'єктів столична влада обіцяє до початку опалювального сезону. DW відвідала дві найбільш постраждалі багатоповерхівки та поговорила з будівельниками і мешканцями про хід відбудови.

Встигнути до холодів

"Працюють будівельники дуже добре. Вони стараються сім днів на тиждень", - розповідає Тамара Герасименко, мешканка 16-поверхівки на вулиці Чорнобильскій, 9а. Разом з кількома іншими мешканцями вона з самого ранку прийшла подивитися, як просувається відбудова її оселі.

Мешканка будинку на вулиці Чорнобильскій Тамара Герасименко Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Російська ракета влучила у багатоповерхівку вранці 15 березня і завдала значних ушкоджень. Зокрема, було зруйновано під'їзд, а на фасаді будинку пошкоджено газову трубу, яка йде на верхні поверхи. Це спричинило масштабну пожежу, і вогонь миттєво поширився будинком - зі 126 квартир вигоріли 76, решта - постраждали від води та кіптяви. На той час у будинку перебували 30 відсотків мешканців, згадує Герасименко. Рятувальникам вдалося витягти понад 40 людей, але четверо загинули.

Наслідки обстрілу будинку на Чорнобильській, 9а Фото: Askon

З того часу мешканці живуть без власного даху над головою. "Хтось тимчасово винаймає житло, хтось у родичів, а хтось за кордоном. Особисто я винаймаю квартиру в Києві", - пояснює Герасименко і додає, що всі мешканці дуже хочуть якнайшвидше повернутися у свої квартири.

Аби це сталося, тут щодня працюють у середньому 100 будівельників, пояснює Денис Тітов, керівник проєкту компанії "Аскон", яка займається відновленням будинку. "Ми розраховуємо встигнути до опалювального сезону - середини жовтня або листопада", - каже він у розмові з DW. Щоправда, зізнається Тітов, є певні затримки з матеріалами через війну. "Раніше можна було швидко замовити на заводі Knauf будматеріали. Нині цей завод не працює, тому для нас спеціально привозили штукатурку Knauf з Молдови", - розповідає він.

Будинок втримався завдяки конструктивним особливостям

До роботи компанія "Аскон" взялася на початку квітня після того, як обстеження несучих конструкцій встановило придатність будинку до подальшого використання. "Спершу мешканці казали, що не будуть тут жити. Дійсно, пошкодження видавалися значними. Але цей будинок простоїть ще довго. Єдиний його мінус - не сучасне планування", - пояснює Тітов.

За його словами, витримати потужний вибух споруді вдалося завдяки конструктивним особливостям. "Пощастило, що цей будинок робили за сейсмостійким проєктом. Таких всього 30 на увесь Київ. Якби не цей фактор, то наслідки були б гірші - довелося б розбирати повністю", - впевнений він.

Керівник проєкту з відновлювальних робіт Денис Тітов Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Демонтажні та підготовчі роботи тривали півтора місяця. "Вивезли дуже багато сміття, все було в пилюці", - згадує Тітов. Нині будівельники вже утеплюють фасад, роблять ремонт у квартирах тощо. "Будинок буде краще, ніж був. Зокрема, буде нова електрична проводка, нові ліфти, лічильники газу в квартирі, утеплення фасаду, нові енергозберігаючі вікна. У кожній квартирі буде сучасний ремонт, сантехніка", - наголошує Тітов. Єдине, що не входить у відновлення будинку, - меблі у квартирах. Але тут на допомогу прийдуть волонтери, зауважує мешканка Герасименко. "Уже пообіцяли надати меблі, подушки, посуд тим, у кого зовсім нічого не лишилося", - каже вона.

Квартири над прірвою

Значних руйнувань також зазнала 26-поверхівка на проспекті Лобановського, 6а. Російська ракета 26 лютого пробила в одній із секцій будівлі діру із 17-го по 21-й поверхи. Таким чином верхні квартири просто зависли у повітрі. Був ризик просідання, тому на початку квітня мешканці вирішили збирати кошти на відновлення будинку. "На той час державі було не до відбудови будинків було. Тому вирішили збирати кошти, за які встановили опори між поверхами. Також розібрали завали", - розповідає DW координаторка ініціативної групи з відновлення будинку Олена Чумакова. Загалом вдалося зібрати майже два мільйони гривень, з яких витратили 1,3 мільйона.

Будівельні роботи тривають у багатоповерхівці на проспекті Лобановського, 6а Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Уже на початку травня до процесу підключилася місцева влада, яка провела експертизу. Вердикт - відновити будинок можна, але треба розбирати верхні поверхи. Три місяці будівельники проводили демонтаж. Попри це багато людей продовжували жити у вцілілих квартирах. "Все літо в шумі, пилюці. Та і зараз стоїть гуркіт. Але це не дратує, адже ми радіємо, що будинок відбудовують. Ми не дуже вірили, що роботи почнуться так швидко", - зазначила Чумакова. За її словами, фахівці, які проводили експертизу, підрахували - відновлення будинку коштуватиме 57 мільйонів гривень. Ці гроші київська влада вже виділила. Тому залишок зібраних коштів Чумакова пропонує віддати людям, у яких квартири повністю зруйновані і не лишилося навіть посуду.

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Втім, відновити цей будинок до початку опалювального сезону не вдасться, запевняє Олександр Акімов, директор комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", яке Київська міська військова адміністрація призначила відповідальним за відновлення усіх пошкоджених житлових будинків у столиці. "На Лобановського технологічно неможливо пришвидшити процес. Адже багато часу зайняло розбирання верхніх поверхів, а також відновлення монолітного каркасу. Інші роботи поки неможливо виконувати, тому що потрібно чекати поки набере міцності бетон", - пояснює DW Акімов. Крім того, за його словами, якщо буде мінусова температура, то неможливо буде робити утеплення фасаду. "Я думаю, завершення відновлення цього будинку припаде на березень-квітень наступного року", - прогнозує Акімов.

У Києві обіцяють відновити усі будинки

Загалом у Києві пошкоджено 238 багатоквартирних будинків, з яких значні руйнування мають 16, зазначає Акімов. "Найбільш пошкоджені на вулицях Чорнобильській та Лобановського. Скрізь було проведено обстеження і встановлено, що всі будинки можна відновити. Нині роботу координують дві компанії-генпідрядники. А загалом працює пару десятків будівельних компаній як субпідрядників", - каже директор "Житлоінвестбуд-УКБ".

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З міського бюджету на проведення відновлювальних робіт 16 будинків влада Києва виділила близько 600 мільйонів гривень. Але ця цифра може зрости після завершення експертизи в деяких будинках, зауважує Акімов. "Нині будівельні роботи вже ведуться на 11 будинках, а ще на п'яти розробляється проєкт, і очікуємо, що роботи почнуться з жовтня", - говорить він.

Крім цього, ще 200 мільйонів гривень виділив Кабінет міністрів. "Ці кошти підуть на будинки, де вибуховою хвилею повибивало вікна тощо. Таких 232, але їхня кількість постійно збільшується. Адже люди повертаються і звертаються до районних адміністрацій щодо ремонту", - наголошує Акімов.