Зеленський: Не тисну на Шольца для повернення українців

Володимир Зеленський вважає, що уряд Німеччини мав би підтримувати українських біженців, даючи гроші в бюджет України, а та вже перерозподіляла б допомогу українцям, які за кордоном.

Україна не тисне на уряд Німеччини в питанні повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, запевнив президент Володимир Зеленський .

"Я точно не кричу (канцлеру Німеччини) Олафу Шольцу: "Швидко поверни їх". Тому що ми живемо в демократичному світі. Якщо є людина, яка поза законом знаходиться в іншій державі, то не треба говорити "Поверни їх" або "Швидко приїдь", треба, щоб працював закон. І вже згідно цього законодавства відповідні органи повинні виконувати свою роботу", - сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD, оприлюдненому в понеділок, 29 січня.

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Українці за кордоном мали б платити податки в Україну

Президент вкотре наголосив, що повернення українців додому важливе не тільки для поповнення лав армії, але передусім для наповнення бюджету податками, повторивши свою формулу "воюєш або працюєш".

"Ми хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом, були в Україні. І питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. Питання у справедливості - ці люди повинні сплачувати податки. Якщо вони громадяни України, то повинні сплачувати податки, бажано в Україну, тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим", - пояснив він.

На запитання про те, чи варто німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призовного віку, Зеленський відповів, що "рішення підтримувати людей - це рішення вашої держави", але буває так, що "людина отримує підтримку і від вас, і від нас".

"Для нас набагато краще, щоб Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім вже б Україна перерозподіляла ці гроші в залежності від того, де знаходиться ця людина", - сказав він.

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