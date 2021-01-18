Європарламент про арешт Навального: "Північний потік-2" треба зупинити

Європарламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального та закликав звільнити його "негайно та без жодних додаткових умов". Про це йдеться у резолюції, присвяченій затриманню та арешту на 30 діб політика після його повернення в Росію. Документ схвалили на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 21 січня. За нього проголосував 581 євродепутат, 50 - були проти, ще 44 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

До яких санкцій за арешт Навального закликав Європарламент

У відповідь на затримання й арешт Навального Європарламент закликав Раду ЄС "зайняти активну позицію під час наступних засідань і суттєво посилити обмежувальні заходи Євросоюзу щодо Росії". У резолюції додають, що санкції слід запровадити проти "фізичних і юридичних осіб, причетних до рішення арештувати та ув'язнити Олексія Навального". Крім того, на думку євродепутатів, ЄС повинен застосувати новий режим санкцій за порушення прав людини до осіб, відповідальних за напади на Навального. Як відомо, Рада ЄС планує обговорити арешт російського опозиціонера 25 січня.

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Крім того, у резолюції міститься заклик до Ради ЄС запровадити санкції щодо "російських олігархів, пов'язаних з режимом, і членів близького оточення президента Путіна, а також медіа-пропагандистів". На думку євродепутатів, заборона на в'їзд і заморожування активів повинні поширюватися і на членів їхніх сімей. "Євросоюз повинен припинити бути гостинним місцем для російських багатств незрозумілого походження", - впевнені євродепутати.

"Європарламент закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різноманітних зовнішньополітичних майданчиках і щодо проєктів, таких як "Північний потік-2", завершення якого ЄС повинен зупинити негайно", - наголошується у резолюції.

Це суттєво жорсткіше формулювання щодо "Північного потоку-2", ніж у резолюції щодо отруєння Навального, ухваленій у вересні. Тоді Європарламент лиш нагадав про свою попередню позицію, що проєкт слід зупинити. Під час голосування 21 січня щодо поправок низка євродепутатів спробували прибрати згадку про проєкт газопроводу з резолюції. Утім, таку пропозицію підтримали лише 136 парламентарів, серед яких були представники усіх фракцій, зокрема немало німецьких і австрійських євродепутатів від Європейської народної партії та соціал-демократів. Голоси правопопулистської фракції "Ідентичність і демократія" розділилися приблизно порівну. При цьому 449 євродепутатів проголосували за збереження заклику зупинити "Північний потік-2".

Європарламент: Навальний - один з головних суперників Путіна

Затримання Навального і його прибічників у Європарламенті назвали "політично мотивованими репресіями", здійснюваними владою РФ зокрема з використанням судової системи. Євродепутати вважають, що арешт Навального, а також замах на нього, здійснений у серпні з застосуванням бойової отруйної речовини сімейства "Новачок", спрямовані на те, щоб завадити опозиціонеру "викривати серйозну корупцію режиму" в РФ.

Самого Навального в резолюції названо "провідним російським політиком, юристом і антикорупційним активістом", який став "одним з найбільш ефективних лідерів російської опозиції". Завдяки розслідуванням корупції та політичній діяльності, Навальний став "одним з найбільших суперників" влади РФ і президента Володимира Путіна, вважає Європарламент.