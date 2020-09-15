Європарламент вимагає масштабних санкцій проти РФ за отруєння Навального

Європарламент звернувся до Ради ЄС з вимогою запровадити санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться у резолюції "Про ситуацію в Росії: отруєння Олексія Навального", за яку на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 17 вересня, проголосували 532 євродепутати, 84 - були проти, ще 72 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

У резолюції Європарламент виступив за "невідкладний запуск міжнародного розслідування" отруєння Навального із залученням до нього ЄС, ООН, Ради Європи та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). У документі владу Росії закликали до "повної співпраці з ОЗХЗ для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності причетних до злочину проти Олексія Навального".

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Резолюція закликала міністрів закордонних справ країн ЄС на своєму засіданні 21 вересня "зайняти активну позицію" з цього питання. А саме, Європарламент "вимагає, щоб ЄС якомога швидше ухвалив список масштабних обмежувальних заходів проти Росії та посилив наявні санкції проти Росії".

Європарламент закликає до санкцій проти викритих Навальним корупціонерів

Крім того, у резолюції євродепутати наполягають на запровадженні санкційного механізму, за допомогою якого можна буде знайти та заморозити рахунки на території ЄС тих "корумпованих осіб", яких викрив у своїх розслідування Фонд боротьби з корупцією Навального.

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"У світлі справи Навального (Європарламент. - Ред.) підтверджує свою попередню позицію, що проєкт "Північного потоку-2" слід зупинити", - зазначили євродепутати.

Застосування хімічної зброї - порушення міжнародного права

За результатами аналізів, проведених німецькою, шведською та французькою лабораторіями, Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини "Новачок".

Європарламент у резолюції наголосив, що застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є "осудним злочином, згідно з міжнародним правом". У документі додали, що"Новачок" - це "хімічна зброя, яку можна створити лише у державних військових лабораторіях і не може бути отримано приватними особами; але якщо таке все ж сталося, то це є порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань".

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