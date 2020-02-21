 Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.04.2021

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Україна

Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти

Росія оголосила про нові обмеження судноплавства через Керченську протоку. Більшість українських експертів очікують насамперед нових економічних збитків.

Російська берегова охорона поблизу Керчі

Російська берегова охорона поблизу Керчі в анексованому українському Криму, грудень 2018

МЗС України різко відреагувало на повідомлення про блокування Росією з 24 квітня по 31 жовтня частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових і державних іноземних кораблів. Українські оглядачі прогнозують, що окрім порушення міжнародного права, цей крок Москви може спричинити економічні збитки для України в короткотерміновій та далекосяжній перспективі.

Що обмежує Росія?

На Михайлівській площі Москві закидають посилення ескалації в регіоні та узурпацію суверенного права України як прибережної держави. "Саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права", - сказано в заяві МЗС України від четверга, 15 квітня. У міноборони РФ, зі свого боку, заявляють, що "тимчасове закриття деяких районів Чорного моря" не перешкоджатиме судноплавству через Керченську протоку.

Прогнози українських експертів щодо можливого впливу цього чергового демаршу Росії на українську економіку розходяться. Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь підтвердив, що Росія порушує міжнародне право зі свободи судноплавства, бо Керченська протока "це міжнародна протока, а згідно з двостороннім договором це і українська протока".

Водночас експерт наголошує, що в ноті російської сторони йдеться про заборону проходження тільки "військових і державних іноземних кораблів". "Про комерційне судноплавство там жодного слова немає, тому слід очікувати, що будуть чергові перешкоджання, проблеми, провокації… Сподіваюся, що прямого впливу на економіку України це наразі не матиме", - сказав Самусь.

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Удар по українських портах

Натомість заступниця директора київського Центру економічних стратегій Марія Репко прогнозує, що це таки завдасть нового удару по морських портах України на Азовському морі в Маріуполі та Бердянську. Додаткові перевірки судів та військові ризики можуть змусити перевізників переорієнтуватись на інші порти, особливо це стосується імпорту, застерегла експертка. "Основний експортний вантажообіг порту зараз дає металургія і, частково, аграрії. У випадку проблем їм доведеться перевозити вантажі залізницею, з якою на Маріупольському напрямку і так досить скрутно, а також автомобільним транспортом", - вважає вона.

По завершенні будівництва мосту з Краснодарського краю до анексованого Росією Криму, Москва послідовно ускладнює проходження Керченської протоки для українських суден та кораблів інших держав, нагадав у розмові з DW доктор економічних наук, професор Маріупільського університету Юрій Макогон. Чергове загострення ситуації в цій акваторії, на його думку, неодмінно завдасть найбільшого удару економіці міст Азовського узбережжя внаслідок паралічу роботи маріупольського і бердянського портів, вимушеного скорочення робочих місць та падіння доходів місцевих бюджетів.

"Ці два порти вже зазнали скорочення перевалки вантажів в 3-4 рази від початку агресії Росії проти України. Перевезення морським транспортом є значно дешевшим за залізничний і спроби переорієнтувати постачання залізорудної сировини на маріупольські гіганти "Азовсталь" та "Маріупольський металургійний комбінат" залізницею та автотранспортом роблять це значно дорожчим", - каже Макогон і додає, що можливості України відстояти своє право на використання акваторії Азовського моря та Керченської протоки сильно обмежені, бо міжнародне поняття "виняткова економічна зона" означає 200 морських миль, що є шириною всього Азовського моря.

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Переорієнтація на Одесу?

Товарообіг Маріупольського та Бердянського морських портів вже знизився на 30 відсотків від початку масштабних військових навчань Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомив DW співголова громадської організації "Права справа", яка провадить моніторинг ситуації на Донбасі, Дмитро Снегірьов. Крім цього, від обмежувальних дій Москви, за його прогнозами, збитків зазнають українська металургія, машинобудування та сільське господарство. "Українські порти на Азові є ключовими елементами логістики експорту українського збіжжя. Водночас, вони є основними портами розвантаження імпортної залізорудної сировини та коксівного вугілля для металургійних підприємств", - нагадує Снегірьов і застерігає від соціальної напруженості та безробіття, які можуть посилитись унаслідок останніх дій Москви.

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Зменшення перевалки на азовських українських портах може і не мати критичних значень в загальнонаціональному масштабі, припустив експерт київського Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян. За його словами, логістика постачання на маріупольські металургійні гіганти вже переорієнтувалася на морський порт в Одесі. "Але будь-яке додаткове навантаження на цей порт може стати критичним, бо він вже не справляється з надмірним вантажопотоком. До того ж, залізнична і автотранспортна інфраструктура з Одеси вже зараз справляє ефект "вузького горла", через яке не встигають проходити збільшені обсяги вантажів", - оцінює Киян.

Але найбільшої шкоди економіці України внаслідок блокування Керченської протоки може зазнати стратегічний ресурс України в міжнародній системі розподілу праці, як транзитної держави, переконаний експерт. "Повідомлення про обмеження судноплавства через Керченську протоку та в Азовському морі сприймаються потенційними інвесторами, як збільшення воєнних та транспортних ризиків", - каже Киян. Таким чином, на його думку, це може вдарити по амбіціях України розвивати роль логістичного моста між Сходом і Заходом і отримувати прибутки від транспортування її територією міжконтинентальних вантажів.

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

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  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


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Російська берегова охорона поблизу Керчі

Блокування Росією Керченської протоки

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