 Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва зустрінеться із Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

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Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва зустрінеться із Зеленським

У Державному департаменті США повідомили про програму перебування держсекретаря Етноні Блінкена у травні в Києві, зокрема про його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Державний департамент США у п'ятницю, 30 квітня, повідомив, що державний секретар Ентоні Блінкен 5-6 травня відвідає Київ.

Візит Блінкена має на меті "підтвердити непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії", йдеться в заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса.

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"Він (Блінкен. - Ред.) також заохочуватиме подальший прогрес у програмі інституціональної реформи України, зокрема в боротьбі з корупцією, яка є ключем до забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього", - уточнив речник.

За словами Прайса, в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами та представниками громадянського суспільства.

До Києва держсекретар США прибуде з Лондона, де, зокрема, візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ та розвитку країн Великої сімки.

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