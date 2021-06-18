 Меркель вимагає скоординованої відповіді ЄС на провокації Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

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Новини

Меркель вимагає скоординованої відповіді ЄС на провокації Росії

Канцлерка Німеччини закликала створити механізми для спільної реакції країн ЄС на російські гібридні атаки. При цьому вона також виступила за переговори між ЄС та Росією, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила у четвер, 24 червня, що Євросоюз повинен створити "механізми", аби "спільно і об'єднано" реагувати на російські "провокації". Таким чином Євросоюз навчиться "протидіяти гібридним атакам Росії", вважає Меркель.

"Події кількох останніх місяців - і не лише в Німеччині - чітко показали, що цього недостатньо, коли ми нескоординовано реагуємо на безліч російських провокацій", - сказала канцлерка Німеччини під час виступу в Бундестазі, цитує інформагенція dpa. При цьому Меркель вимагає чіткої єдиної Євросоюзу стосовно Росії.

За словами канцлерки, через територіальну близькість та відповідальність перед "країнами східного партнерства" ЄС повинен "дати співмірну відповідь на російські дії". При цьому голова німецького уряду назвала Україну, Білорусь та країни Західних Балкан.

Водночас Меркель вважає за необхідне ініціювання переговорів з Росією з боку ЄС, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин. З огляду на російські "провокації" ЄС повинен "шукати прямий контакт з Росією та російським президентом", - зазначила вона, додавши, що Євросоюз тут повинен створити "формати обговорень".

За словами канцлерки, нині завдання полягає в розробці "порядку денного спільних стратегічних інтересів" для Росії та ЄС. В якості прикладів Меркель назвала захист клімату, а також вирішення конфліктів у таких країнах, як Лівія та Сирія.

Тема відносин з Росією буде однією з головних на порядку денному саміту ЄС, що відбудеться 24-25 червня.

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