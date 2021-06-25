 Посли ФРН і Франції пояснили в МЗС України ідею саміту з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

Посли ФРН і Франції пояснили в МЗС України ідею саміту з Росією

Посли ФРН та Франції пообіцяли заздалегідь обговорювати з Києвом такі питання, як саміт з РФ, повідомили в МЗС України

До МЗС України викликали послів Німеччини та Франції

До МЗС України викликали послів Німеччини та Франції

До МЗС України викликали послів Німеччини та Франції. Причиною для цього була ідея відновити саміти ЄС - Росія, яку висловили Берлін і Париж на саміті ЄС 24-25 червня.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей", - йдеться у коментарі МЗС України, який цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 25 червня.

Дипломати Франції та Німеччини у відповідь заявили, що це була ідея для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії на засіданні Європейської ради 24 червня, зауважили у МЗС України. Посли підтвердили, що Німеччина та Франція є незмінним друзями України і продовжують докладати зусиль для відновлення її територіальної цілісності та суверенітету. "Сторони домовилися, що такі питання обговорюватимуться з Україною перед їх оприлюдненням", - повідомили в МЗС України.

Звідки взялася ідея саміту з Путіним

Ідею спільного саміту ЄС із президентом РФ Володимиром Путіним висловили Берлін і Париж. Публічно її підтримав тільки канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), повідомив кореспондент DW із Брюсселя. Польща, Латвія, Естонія, Литва виступили проти, інші країни-члени ЄС теж не висловили підтримки.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, що відновлення діалогу на найвищому політичному рівні можливе, лише якщо Росія припинить свою "агресивну політику". Його нідерландський колега Марк Рютте зауважив, що не проти зустрічі президентів Європейської Ради та Єврокомісії з Путіним, але сам на таку зустріч не прийде.

Переговори ЄС із Росією на високому рівні заморожені з 2014 року, відколи Росія незаконно анексувала Крим.

Меркель і Ле Дріан розчаровані

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розчарована тим, що на саміті ЄС відхилили ідею провести спільну зустріч на високому рівні з Путіним. На думку Меркель, відмова країн-членів ЄС свідчить про брак довіри всередині ЄС. Канцлерка додала: російський президент - "безсумнівно, непростий партнер". Вона нагадала, що нещодавно з Путіним зустрівся президент США Джо Байден і в неї "не склалося враження, що це було винагородою для російського президента".

Нерозуміння щодо відмови від саміту з Путіним висловив також міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. На його думку, ЄС має говорити з президентом РФ „на високому рівні".

У Кремлі висловили жаль через рішення ЄС не проводити спільний саміт.

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