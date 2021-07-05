 Меркель: У Німеччині не буде обов′язкової вакцинації від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Меркель: У Німеччині не буде обов'язкової вакцинації від COVID-19

Обов'язкової вакцинації від коронавірусу не буде - Німеччина не піде шляхом Франції, заявила канцлерка Анґела Меркель. Вона закликала всіх, хто ще вагається, щепитися від COVID-19.

Лотар Вілер (очільник RKI), Анґела Меркель, Єнс Шпан (міністр охорони здоров'я ФРН)

Зліва направо: Лотар Вілер (очільник RKI), Анґела Меркель, Єнс Шпан (міністр охорони здоров'я ФРН)

Німеччина не запроваджуватиме обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Про це заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 13 липня, під час візиту до Інституту імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

"Ми не плануємо йти шляхом, який пропонує Франція", - цитує Меркель інформагенція AFP. 12 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію для медичних працівників і персоналу притулків для літніх людей. Аналогічне рішення у цей день ухвалила також Греція.

Меркель закликає всіх вакцинуватися

Замість цього німецький уряд переконуватиме громадян у користі від вакцини проти COVID-19. Меркель закликала всіх, хто ще вагається, щеплюватися. Імунізація захищає "близьких, тих, хто для вас важливий, тих, кого ви любите", констатувала вона. Суспільству це теж на користь, бо вакцинація дозволить скасувати коронавірусні обмеження. "Чим більше людей вакцинуються, тим вільнішими ми станемо", - пояснила Меркель.

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Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив: "Чим більше людей вакцинуються, тим легше нам буде пережити осінь і зиму".

Після спілкування з фахівцями RKI Меркель заявила, що в Німеччині, за їхніми підрахунками, потрібно щепити від коронавірусу 85 відсотків населення віком від 12 до 59 років. У віковій групі від 60 років слід щепити 90 відсотків людей, щоб уникнути нової хвилі пандемії через поширення дельта-варіанту вірусу. Але Німеччина ще "дуже далека" від таких цифр, додала канцлерка.

Від початку пандемії в Німеччині виявили коронавірус у понад 3,74 мільйона людей. 91 268 пацієнтів померли. Понад 3,63 мільйона осіб одужали. За даними порталу Our world in data, у Німеччині 35,4 мільйона людей повністю щеплені від коронавірусу. Це 42,7 відсотка населення.

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