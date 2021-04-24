 Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Новини

Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині

Багато мешканців Німеччини користуються іноземними медіа. Такий мовник, як RT, навіть близько не відповідає критеріям свободи слова, заявив голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле застеріг від спроб інших держав вплинути на вибори до німецького парламенту

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) застеріг від небезпеки спроб інших держав вплинути на громадську думку та вибори до німецького парламенту, які відбудуться 26 вересня 2021 року.

Небезпека такого впливу доволі велика, заявив Шойбле в інтерв'ю інформагенції dpa, що було опубліковано в суботу, 26 червня. "Ми знаємо, що можна зробити за допомогою фейкових новин. Нам відомо з досвіду минулих виборів у інших державах, що триває справжня пропагандистська війна", - констатував політик.

Що впливає на виборців у Німеччині

Шойбле занепокоєний, зокрема, тим, що велика частина населення Німеччини частково або переважно користується інформацією з іноземних медіа попри те, що ці люди добре інтегровані в Німеччині. Шойбле уточнив, що це легітимно, а потім навів приклад російського державного мовника RT (колишній Russia Today), який "цілком очевидно навіть близько не відповідає принципам свободи медіа". Таким чином "стан свободи слова в таких країнах, як Росія або Туреччина, впливає на виборців у Німеччині", - пояснив політик.

На запитання, як цьому протидіяти, Шойбле визнав, що на рівні суспільства це непросто. Він вважає, що певну користь могла б принести просвітницька робота щодо небезпек маніпуляції та пропаганди, яку могли б проводити впливові російськомовні блогери в соцмережах.

"Вільна демократія теж не беззахисна. За всього нашого бажання кращої співпраці з Росією ми повинні постійно доносити це до тамтешніх відповідальних осіб, включно з президентом", - додав він.

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Для протидії кампаній із дезінформації всередині Німеччини слід робити ставку на інформацію, довіру та силу критичної дискусії, вважає Шойбле.

78-річний Вольфґанґ Шойбле планує брати участь у наступних виборах до Бундестагу.

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