Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів

Україна опинилася серед лідерів у світі за кількістю операцій інформаційного впливу у соцмережі Facebook. Це витікає зі звіту, оприлюдненого цією платформою.
Україна є одним з лідерів у світі за кількістю операцій інформаційного впливу у соцмережі Facebook, які організовуються з її території. У звіті Facebook "Ситуація з операціями впливу у 2017-2020 роках", що був опублікований 26 травня, Україна посідає чільну позицію у цьому рейтингу та входить до першої п'ятірки країн походження таких кампаній.
Останніми роками Facebook дуже чутливо ставиться та активно бореться проти організованих кампаній, спрямованих на спотворення суспільного дискурсу у соцмережах в інтересах тих чи інших зацікавлених сторін. Особливо ця боротьба посилилась після президентських виборів у США 2016 року, коли було встановлено втручання Росії у виборчу кампанію, зокрема через діяльність тисяч акаунтів російських ботоферм у соцмережах під виглядом американських користувачів.
Нинішній звіт Facebook охоплює період останніх чотирьох років. Загалом за цей час компанія виявила понад 150 операцій впливу (influence operations, IO) у понад пів сотні країн світу. Взагалі Facebook визначає "операцію впливу" як "скоординовані зусилля для маніпулювання або спотворення суспільних дебатів задля досягнення стратегічної мети". Як наголошують у компанії, такі операції порушують її політику, спрямовану проти скоординованої недостовірної поведінки (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB) у соцмережах.
Тож, за даними Facebook, за останні чотири роки Україна опинилася на п'ятому місці за кількістю мереж, що здійснювали з території країни такі скоординовані недостовірні дії, тобто, кажучи іншими словами, маніпулювали думкою простих користувачів соцмереж та дезінформували їх. Загалом було виявлено вісім таких мереж в Україні. Більше Facebook їх виявив лише в Росії (27), Ірані (23), М'янмі (9) та США (9).
Якщо ж, для прикладу, порівняти характер таких мереж у Росії та Україні, то одразу кидається у вічі відмінність у ньому. Адже у РФ джерелом більшості таких мереж була так звана "ольгинська фабрика тролів" ("Агентство інтернет-досліджень"), яку пов'язують з близьким до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, а також російські спецслужби. Натомість в Україні організаторами мереж найчастіше ставали PR та рекламні агентства або політичні партії.
Але ще вищі позиції у звіті Facebook Україна посіла у списку країн, які найчастіше стають мішенню таких інформаційних атак. Так, з-за кордону Україну атакували в рамках 11 операцій впливу - за цим показником Україна ділить другу сходинку з Великобританією, на яку фахівці інтернет-гіганта нарахували аналогічну кількість атак з-за кордону.
Більше разів об'єктом операцій впливу ставали лише США - 26. У лідерах Україна опинилася й серед країн, яких атакували організовані мережі з території самої України - у шести випадках. Це - третя сходинка у світі, яку Україна ділить з Бразилією. Частіше діяльність таких мереж спрямовувалися на аудиторію власних країн лише у М'янмі (9) та США (8).
Наприкінці звіту Facebook міститься посилання на окремий файл, у якому, зокрема, є інформація про те, з території яких країн і на які країни відбуваються організовані інформаційні кампанії для спотворення суспільного дискурсу у соцмережах. Якщо проаналізувати дані, які стосуються атак з-за кордону проти України, то тут нічого нового: всі 10 кампаній проти України з-за кордону були організовані з Росії, і ще одна - з території Луганська, який контролюється проросійськими сепаратистами.
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Натомість кампанії, організовані з території України, фокусуються винятково на внутрішній аудиторії - жодна з них не мала на меті впливати на користувачів інших країн, включаючи Росію.
Зокрема, у січні цього року адміністрація соцмережі повідомила про видалення десятків груп і сторінок у Facebook та Instagram, пов'язаних, зокрема, з партією експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність", а також з низкою громадських організацій. А на початку травня Facebook повідомив про видалення ще двох українських подібних мереж, одну з яких пов'язують з політичною партією "Слуга народу", а іншу - з позафракційним депутатом Андрієм Деркачем, який перебуває під санкціями міністерства фінансів США, а також політичними консультантами, пов'язаними з експрем'єром України Володимиром Гройсманом та колишнім нардепом Олегом Кулиничем.
У своєму звіті Facebook нагадав, що для боротьби проти таких кампаній він, зокрема, розробив відповідні правила і автоматизовані інструменти для їх виявлення. Це, на думку соцмережі, дозволило досягти прогресу та знизило ефективність операцій впливу - особливо завдяки тому, що більше подібних кампаній почали виявляти на ранніх етапах їхньої діяльності, коли вони ще не розбудували широку аудиторію.
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Для боротьби з операціями впливу Facebook, зокрема, чітко позначає державні ЗМІ, щоб користувачі могли знати, хто стоїть за контентом, який вони бачать, і самі судили про те, наскільки йому можна довіряти. Також, коли Facebook бачить спроби обдурити його системи, він виносить попередження, знижує пріоритетність у стрічках підписок користувачів або реагує видаленням. Також соцмережа видаляє контент, який порушує її правила - зокрема, йдеться про "шкідливу дезінформацію, пов'язану з темою здоров'я, або дезінформацію для впливу на виборців".
Утім, актори, які стоять за скоординованими інформаційними атаками, не збираються так просто здаватися. Як пояснює Facebook, в останні роки вони продовжили вдосконалювати свою техніку, зокрема, відійшли від проведення масштабних і галасливих кампаній до більш вузьких, точкових операцій. Також у соцмережі констатують розмиття межі між справжніми суспільними дебатами та маніпуляцією, адже організатори операцій впливу прагнуть імітувати справжні голоси та залучити справжніх людей у кампанії. Також помітнішою стала й комерціалізація цього ринку - все частіше за організацію кампаній беруться професійні рекламні агентства.
На думку Facebook, для більш ефективної протидії операціям інформаційного впливу варто було б об'єднати зусилля усіх, включаючи незалежних дослідників, правоохоронців та журналістів.