Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW

Півтора-два російських рублі (55 - 75 копійок) за лайк і репост у Facebook, ще стільки ж - за лайк і ретвіт в Twitter. За такими розцінками купували просування для акаунтів депутата російської Держдуми від націоналістичної Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького в соціальних мережах. Пости голови комітету Думи з міжнародних справ, де він зазвичай розповідає про "провокації з боку Брюсселя" або "пекельний абсурд" адміністрації Байдена, регулярно викладалися на одну з популярних бірж лайків, з'ясувала DW. Після публікації цього тексту на російськомовній сторінці DW всі завдання із просування постів депутата Леоніда Слуцького зникли з біржі лайків.

На відповідний запит пошуковик Google видає платформу Bosslike.ru однією з перших. Вона дозволяє накручувати не тільки лайки, але і кількість читачів, репости, перегляди у всіх популярних в Росії соціальних мережах - від "Одноклассники" і VK до Telegram, YouTube і TikTok.

Усі останні пости Слуцького з'являлися на біржі лайків

Біржа пропонує орієнтовні ставки за різного виду активність у тих чи інших соціальних мережах. Але в підсумку кожен замовник накрутки сам визначає ціну за одне виконання його завдання. Логіка проста: чим вище встановлена ним оплата, тим швидше інші учасники біржі виконують завдання.

Ціни за пости Слуцького були одними з найвищих на цій біржі. Лайки або репости в Facebook і Twitter обходилися замовникові в суму балів, еквівалентну від півтора до двох рублів.

Скріншот: один з твітів Слуцького (вгорі) на біржі лайків

Теоретично купувати лайки і ретвіти для Леоніда Слуцького міг хто завгодно - для реєстрації на майданчику досить лише адреси електронної пошти. А розміщувати можна посилання на будь-який пост або акаунт. Але щонайменше від середини березня, коли DW почала стежити за активністю на цій біржі лайків, на ній з'являлися всі пости депутата Держдуми. Наприклад, квітневий запис Слуцького в Facebook про ситуацію на російсько-українському кордоні виставили на цю платформу за пів години після публікації. DW відправила депутату Держдуми письмовий запит з проханням пояснити, чи причетний він чи його підлеглі до купівлі лайків і репостів для його записів у соціальних мережах. Леонід Слуцький поки що не відреагував на запит DW. Але після публікації цього тексту на російськомовній сторінці DW 14 квітня всі завдання із просування постів депутата Леоніда Слуцького зникли з біржі лайків.

Читайте також: "Фейк-ньюз" у часи коронавірусу: чому люди вірять фальшивкам?

Куплена активність у соцмережах

Депутат Держдуми Слуцький став відомий широкому загалу, насамперед, після скандалу з можливими сексуальними домаганнями. Кілька журналісток у 2018 році звинуватили його в домаганнях, але всупереч суспільному резонансу комітет Держдуми з етики виправдав колегу. А центр розслідувань "Досьє" з'ясував, що так званий Російський фонд миру, який очолює Слуцький, просив гранти у американських сенаторів.

Депутат Держдуми Леонід Слуцький

При цьому в більшості своїх постів у соціальних мережах голова комітету Думи з міжнародних справ нещадно критикує США і ЄС. "Знову звинувачувати інших, дивлячись, наче в дзеркало? Не Росія віддаляється від ЄС, Брюссель раз по раз провокує конфронтацію", - твітнув, наприклад, російський парламентар. І заробив понад 170 лайків. Або витратив не менше 115 рублів (43 гривні)? DW проаналізувала всі 78 доступних акаунтів, що лайкнули цей твіт (інші не відображаються в списку, ймовірно, через налаштування приватності). І всі, крім одного, були з тієї самої біржі лайків. На це вказує їхня активність: ці 77 профілів заповнені ретвітами постів, які виставлялися на накручувальній платформі, або неодноразово лайкали твіти з цієї біржі. Примітно, що щонайменше дев'ять з цих акаунтів уже тимчасово обмежені соцмережею через підозрілу активність.

До слова, серед ретвітів у згаданих акаунтах зустрічаються й старіші пости Слуцького, датовані осінню 2020 року. Це може вказувати на те, що записи російського парламентаря в соцмережах стали виставлятися на біржу лайків ще раніше.

Читайте також: Facebook заблокував фейкові акаунти, пов'язані зі спецслужбами РФ

На біржі лайків серед Instagram-магазинчиків - не тільки Слуцький

З 2018 року накрутку лайків у соціальних мережах досліджує Центр стратегічних комунікацій НАТО. Один з авторів доповідей центру про подібні маніпуляції Рольф Фредхейм розповів у розмові з DW, що теж зустрічав акаунти російських політиків на біржах лайків. "Найчастіше це дрібні муніципальні політики. Але найбільші імена, які ми регулярно спостерігаємо (на платформах накрутки. - Ред.), - це депутати Держдуми", - повідомив аналітик, відмовившись уточнити, про кого саме йдеться.

Загалом політичні діячі - радше рідкість на таких платформах. У Центрі стратегічних комунікацій НАТО їхню частку в купівлі інтернет-активності оцінюють у межах 10 відсотків. "А більшість - це так звані інфлюенсери, які хочуть розкрутитися в Instagram або Facebook. Інший випадок, який часто зустрічається, - молоді компанії, магазини, які прагнуть виглядати більшими й популярнішими, ніж вони є насправді", - пояснює Фредхейм.

DW виявила на одній з бірж лайків й інші російські та навіть українські політичні акаунти поряд з профілем Слуцького. Наприклад, профіль у VK засновника телеканалу "Царьград" Костянтина Малофєєва, який виступає за православні цінності і підтримує зв'язки з європейськими ультраправими. За кожну підписку на нього платили 60 російських копійок (22 копійки).

Скріншот: купівля підписників для профілю в VK Костянтина Малофєєва

За цю ціну в своїй стрічці можна буде прочитати, наприклад, як Малофєєв називає Раду Європи "ординським ярмом" і "джерелом епідеміологічної небезпеки", ім'я якої "розпуста".

Регулярно з'являються на цій біржі лайків і пости в Facebook українського політика Олександра Фельдмана - депутата Верховної Ради й колишньої довіреної особи Віктора Януковича, який зараз бореться за крісло міського голови Харкова. За один лайк його постів платять 1,25 рубля (46 копійок).

Крім того, на цій біржі накрутки набирали читачів акаунти, що підтримують дії московської мерії. Серед них понад десять неофіційних, що популяризують реновацію та інші інфраструктурні проєкти мера Сергія Собяніна. Найчастіше всі вони викладають одні й ті самі картинки, відеоролики й записи. Посилання на профіль у VK бізнесмена Костянтина Малофєєва, а також на акаунти, які просувають проєкти мера Москви Сергія Собяніна, так само зникли з біржі лайків та репостів після публікації російськомовної версії цієї статті.

Скріншот: купівля передплатників для акаунта Департаменту містобудівної політики Москви

Читайте також: Європарламент хоче боротися з російською пропагандою

Росія - лідер за накрутку в соцмережах

За даними Центру стратегічних комунікацій НАТО, російські компанії домінують на ринку маніпуляцій у соцмережах. "Ми змогли визначити російське походження практично всіх основних постачальників програмного забезпечення та інфраструктури (для подібних платформ. - Ред.)", - ідеться в одному зі звітів центру.

За оцінками аналітичного центру, загальна частка фейкової активності в соцмережах може становити 10-30 відсотків від усіх лайків, репостів і переглядів на цих платформах. "Але у нас є можливість тільки робити свого роду моментальні знімки цих даних. Тому повною мірою оцінити обсяги маніпуляції неможливо", - сказав в інтерв'ю DW директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс.

При цьому Twitter вважають найбільш захищеною від маніпуляцій соцмережею, за ним іде Facebook. "А ось YouTube та Instagram не дуже добре захищені. TikTok, за нашими оцінками, захищений найгірше з п'яти платформ, які ми досліджували, - зазначає Сартс. - Але треба розуміти, що на одних платформах маніпуляції більш цікаві (для замовників. - Ред.) і тому вони більш захищені. Загалом маніпуляції можливі на всіх цих платформах".

Читайте також: Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео)

Чи можна побороти накрутку лайків?

Накрутка лайків і читачів не суперечить на сьогоднішній день жодним законам. Чи має так залишатися і в майбутньому? "Якщо запитаєте мою думку як дослідника, то немає причини, чому платформи, що пропонують такі послуги, повинні були б легально існувати", - говорить Рольф Фредхейм. Аналітик вважає, що європейським регуляторам варто, перш за все, заборонити подібні біржі лайків на території Євросоюзу.

Директор аналітичного центру НАТО Яніс Сартс переконаний, що самі інтернет-гіганти могли б ефективніше боротися з ботами й накрутками. І для цього потрібен міжнародний механізм регулювання в цій сфері. "Потрібна система, яка дозволяла б державним або міжнародним структурам перевіряти, наскільки соцмережі виконують свою роботу (із боротьби з ботами. - Ред.)", - каже Сартс. А тим, хто не забезпечить можливість для користувачів чітко розрізняти людську й автоматизовану активність, має загрожувати "суворе покарання", вважає він.

"Соціальні мережі стали місцем громадського обговорення. І якщо в цьому просторі можливі маніпуляції, то це підриває демократичний процес", - підкреслює Яніс Сартс. Директор Центру стратегічних комунікацій НАТО вважає, що ключове для перемоги над біржами лайків - зробити їхній сервіс настільки дорогим, щоб це не виправдовувало себе. Тоді створення таких платформ перестало б бути комерційно вигідною бізнес-моделлю.

Але поки що до цього далеко, констатує Рольф Фредхейм: "Facebook і Twitter за останні роки зробили чимало, на цих платформах стало складніше маніпулювати. Але все ж це, як і раніше, відносно просто і досить дешево".

*Після публікації російськомовної версії цього тексту всі завдання із просування постів депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького зникли з біржі лайків. Немає там більше і посилань на профіль у VK бізнесмена Костянтина Малофєєва, а також на акаунти, які просувають проєкти мера Москви Сергія Собяніна.